У лікарнях Тернополя – 138 хворих на COVID-19

У Тернопільській міській лікарні швидкої допомоги перебуває 64 хворих на коронавірус. 5 хворих перебуває на кисневій підтримці через маску, 7 – на кисневому концентраторі. 4 людей підключені до ШВЛ. 9 пацієнтів у лікарні – з підозрою на коронавірус.

У Тернопільській міській дитячій лікарні – 11 хворих ( 8 дітей і 3 дорослих) з підтвердженим COVID-19. 8 людей у лікарні – з підозрою на коронавірус.

У Тернопільській міській лікарні №3 перебуває 39 хворих на коронавірус. 6 пацієнтів перебувають на кисневій підтримці через маску, 12 пацієнтів – на кисневому концентраторі. 2 хворих підключених до апарату ШВЛ. 6 людей у лікарні з підозрою на коронавірус.

У Тернопільській міській лікарні №2– 24 хворих з підтвердженим COVID-19. 10 хворих перебуває на кисневій підтримці через маску, 2 – на кисневому концентраторі. 1 пацієнт підключений до апарату ШВЛ. 16 людей у лікарні – з підозрою на коронавірус.