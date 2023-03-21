Онлайн-шопінг в США: купівля товарів з доставкою в Україну

Продукція, представлена на американському ринку, приваблює покупців з різних країн. І українці не є виключенням. В інтернет-магазинах США можна купити все що завгодно, починаючи від цифрової електроніки і закінчуючи взуттям, музичними інструментами та книгами.

Онлайн-майданчиків настільки багато, що переглядати їх можна годинами. Але важливо знати не тільки особливості замовлення на сайтах, а й як здійснюється доставка з США в Україну.

Переваги американських онлайн-магазинів

Покупки в інтернеті з кожним роком стають все популярнішими. Американські магазини частіше приваблюють українців, які намагаються знайти цікаві товари за доступними цінами. Це пояснюється наявністю безлічі переваг такого шопінгу. Серед головних можна виділити такі:

доступні ціни. Зазвичай вони на 40–50 % нижчі, ніж на аналогічну продукцію в Україні;

асортимент товарів. В Америці можна замовити все: ексклюзивні речі, новинки відомих брендів і т. д.;

розпродаж. Перед святами часто є можливість купити товари з великими знижками, які досягають навіть 90 %. Більшість американців з середнім доходом оновлюють свій гардероб саме під час таких розпродажів;

якість товарів. Вся продукція, представлена на онлайн-полицях магазинів, проходить обов’язкову сертифікацію;

чудовий сервіс. Торгові майданчики в США дуже турбуються про своїх клієнтів, незалежно від того, як часто і на яку суму вони роблять замовлення.

Інтерфейс більшості американських сайтів зрозумілий для українців. Тому при виборі товарів зазвичай складнощів не виникає.

Доставка замовлень з Америки

Щоб оформити замовлення в інтернет-магазині США, необхідно зареєструватися. При цьому потрібно вказати особисті дані, платіжні реквізити та адресу в Америці, адже товари доставляються тільки по країні. Розв’язати цю проблему дуже просто. Необхідно скористатися послугами компанії EasyXpress, яка спеціалізується на доставці товарів з Америки, їх викупі і т. д.

Реєструючись на сайті, клієнт отримує особисту адресу, яку необхідно скопіювати у відповідну графу в особистому кабінеті інтернет-магазину. Після цього можна робити замовлення. Його доставлять на склад в США (безподатковий штат Делавер), а потім безпосередньо в офіс EasyXpress, який розташований в Києві, в 50 метрах від метро. Якщо отримувач проживає не в столиці, подальше транспортування здійснюється Новою Поштою.

Під час міжнародного перевезення клієнт може відслідковувати всі дії, які відбуваються з посилкою. Процес доставки авіаційним транспортом становить від 4 до 9 робочих днів. Вартість 1 кг вантажу – $8,95. Доставка морем значно дешевша, вона становить $4,99, однак і терміни транспортування значно більші.