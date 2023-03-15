Онлайн-замовлення продуктів: економія часу та фінансів

Закупівля продуктів — дійство, що у когось асоціюється із задоволенням, в інших же спричиняє відчуття марнування часу та роздратування. Хтось обожнює навідуватися на ринки чи в супермаркети, ходити між продуктовими рядами, порівнювати ціни та вибирати найкраще серед усього асортименту. Напевне, у таких людей є й чимало вільного часу.

Але тим, хто бажає зекономити не тільки час, а також сили та гроші, на допомогу прийде Новус онлайн — інтернет-магазин, що пропонує вибрати та купити найнеобхідніше. Серед явних переваг віртуальних покупок можна назвати:

закупівлі здійснюються у будь-яку вільну хвилину в форматі 24/7;

через пошук на сайті магазину доступний весь асортимент;

використання фільтрів прискорює покупки;

замовлення оплачується або онлайн, або під час отримання;

доставлення до дверей квартири в зручний час.

Не потрібно фізично діставатись до магазину, складати різні продукти та товари в корзину, блукати величезними відділами, стояти в чергах на касі. А потрібно лише дочекатися на кур’єра та забрати своє замовлення біля власних дверей.

Вигідний сервіс

Донедавна сервіси з доставки вважалися доступними тільки заможним людям. У доінтернетну еру купівлю та доставлення продуктів здійснювали спеціально найняті працівники, що обслуговували окремі багаті родини. Тепер же сервіси із замовлення та доставки стали масовими. Послуга доступна на сайті інтернет-магазину та здійснюється в кілька кроків:

реєстрація;

вибір з каталога або за допомогою фільтру, пошуку;

оформлення;

оплата онлайн за бажанням, можна вибрати готівкою при отриманні.

Новус віртуальний пропонує багато акційних продуктів, бонуси за замовлення на картку, якими в майбутньому можна розраховуватись. Магазин не обмежує в кількості чи вазі замовлень, а за умови досягнення певної суми організовує безплатну доставку.

Способи економії

Часто під час закупівель продуктів роблять багато спонтанних покупок, що означає зайві витрати. Якщо потрапити до магазину голодним, виникає бажання купити все, що гарно пахне та апетитно виглядає. Віртуальний шопінг застрахує від спонтанності, а також дозволить придбати тільки необхідне. В корзинці на сайті покупець одразу бачить суму чека, тоді як в супермаркеті він дізнається про фінансовий вердикт тільки на касі. Це економія та розумне формування родинного бюджету.

Онлайн-покупки в Новус — це прямий спосіб економії часу, грошей, сил та нервів. Життя в великих містах має свої переваги, одна з яких — це зручний сервіс онлайн-замовлень та доставки товарів.