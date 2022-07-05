Parimatch Foundation: вирішення соціальних та гуманітарних завдань

Перша легальна беттингова компанія в Україні Париматч відрізняється від багатьох інших подібних тим, що завжди намагається вести свою діяльність у правовому полі. Також Parimatch постійно просуває принципи відповідальної гри, розробивши у цій частині співробітництва із клієнтами цілий моральний кодекс. Майданчик підтримують відомі спортсмени Ярослав Амосов та Олександр Усик, які стали його амбасадорами. Холдинг завжди приділяв увагу благодійним починанням, що спричинило створення у 2019 році офіційного підрозділу Parimatch Foundation. До завдань фонду насамперед входила медична, психологічна, соціальна та гуманітарна допомога дітям.

Перехід Parimatch Foundation на військові рейки

З початком війни в Україні фонду довелося різко змінювати свої плани. І хоча більшість передвоєнних програм не була згорнута, тепер на перший план вийшли інші питання:

збір грошей з метою надання невідкладної фінансової допомоги;

задоволення запитів воїнів ЗСУ;

перерозподіл коштів на надання адресної гуманітарної допомоги;

забезпечення нагальних потреб у галузі медицини!

Все це означає, що представники фонду миттєво реагують на запити від захисників України, керівників різних галузей, громадських організацій. А також підключаються до акцій, які проводять медійні особи.

Адресна допомога областям та за запитами ЗСУ

Якщо говорити про конкретні результати, то загалом вони виглядають так:

допомогу отримали мешканці окупованих та звільнених областей: Київської, Херсонської, Донецької, Луганської, Запорізької;

ті, що прийняли сотні тисяч переселенців у Волинській, Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Закарпатській областях;

потерпілі від бойових дій — Одеська, Миколаївська, Харківська обл. та місто Київ!

Запити кожної області були абсолютно різними. Якщо йшлося про переселенців, то були необхідні предмети для облаштування побуту. Для ВПО необхідно було організувати якісну психологічну допомогу. Так, завдяки участі Parimatch Foundation 30 психологів Тернопільської області перші отримали сертифікати про те, що вони готові надавати кризову психологічну допомогу.

Запорізька, Миколаївська,Харківська, Полтавська області отримали адресну допомогу. Йдеться про бронежилети, шоломи, тепловізори, медикаменти. З початком паливної кризи багато командирів частин надсилали конкретні запити. Париматч відгукувався на них і забезпечував частини пальним. Адресна допомога ЗСУ за сумою вже перевищила позначку 180 мільйонів. Така цифра говорить краще за будь-які слова. А оскільки війна триває, то й обсяги допомоги лише збільшуватимуться.