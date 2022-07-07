В казино на реальні гроші представлений великий асортимент ігрових автоматів. Серед цього різноманіття мають вагомий попит ігри провайдера Amatic. Популярність легко пояснити, оскільки компанія випускає якісні автомати різного типу та тематики. До основних переваг слотів відносять простий геймплей, високий рівень RTP та волатильності, різноманітні бонусні функції. Грати в автомати https://pin-up.ua/ru/amatic користувачі можуть і в казино Pin Up.

Програмне забезпечення слотів Amatic

Провайдер Аматик відомий не тільки різноманіттям ігрових автоматів, але й увагою до програмного забезпечення слотів. Для розробки слотів використовуються передові технології, що дає змогу отримати апарат з 3D-графікою, музичним супроводом, анімаційними ефектами та адаптацією до мобільних пристроїв.

Ігри для казино розробляються з підтримкою HTML5 технологій. Саме цим пояснюється чітка графіка й анімаційні ефекти. В основі кожного апарату провайдера лежить генератор випадкових чисел. Таким чином, ні гравець, ні казино, ніяк не можуть «обманути» автомат та обіграти його.

Популярні слоти онлайн від популярного провайдера

Колекція ігор від команди Amatic містить понад 120 найменувань. Серед них варто виділити кілька найпопулярніших ігрових автоматів:

«Book of Aztec» — слот з оригінальним пригодницьким сюжетом. Геймплей складається з 5 барабанів та 10 ліній виплат. Для апарату характерна висока волатильність. Бонусний символ має форму книги та поєднує одночасно кілька функцій. Він відповідає за запуск бонусних спінів (працюють як Скаттер) та заміну в комбінаціях інших зображень (виконує функцію дикого символу). Відеослот має стриманий та класичний інтерфейс.

«Book of Fortune» – слот на фентезі тематику. Структура автомата складається з 5 барабанів та 10 ліній для виплат. Бонусна система представлена ​​різними опціями. Функція символу як книги має схожість з «диким» символом і Скаттером. Додатково представлені фріспіни. Вони запускаються, якщо на барабанах з’являється щонайменше три зображення з книжками.

Eye of Ra. Оригінальний ігровий автомат на гроші присвячений єгипетській тематиці. Кількість ліній для виплат – 720. Геймплей доповнено нестандартною кількістю барабанів. Активація фріспінів відбувається, якщо одночасно з’являються три Скаттери. Вайлди з’являються на центральному барабані, коли запускаються безкоштовні обертання. Для апарату характерна низька волатильність: можливостей отримати приз багато, але він буде незначним.

Крім класичних слотів в колекції провайдера також можна знайти карткові ігри — покер, блекджек, бакару, рулетку в кількох варіаціях, а також миттєві лотереї. Amatic постійно оновлює колекцію ігор, випускаючи кілька новинок кожного кварталу, які надходять до офіційного ресурсу Пінап. Тим самим популярність розробника тільки зростає. У користувачів є змога грати в слоти онлайн і отримати реальний виграш. Його розмір залежить лише від технічних характеристик ігрового автомата та вказаної гравцем ставки.