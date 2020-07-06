Планшеты и их разновидности
Планшетами называют устройства цифрового типа, у которых есть программная среда (операционная система). Кроме того, планшеты в Комфи способны вводить, обрабатывать и выводить информацию. Пользуются ими с помощью сенсорного экрана. Планшет можно назвать чем-то средним между смартфоном и ноутбуком.
Предназначение
На современных планшетах пользователи выполняют такие действия:
1. Пользуются интернетом.
2. Работают с документами.
3. Создают, хранят, изменяют и передают данные, включая музыку, а также фото.
4. Смотрят видео.
5. Играют.
6. Ориентируются на местности.
Классификация
Планшеты можно разделить, учитывая технические особенности, производителя, дизайн и функционал. Но также существует и классификация, учитывая сферу применения устройства и его стоимость. По ней планшеты бывают такими:
1. IPad.
2. Планшеты с использованием Android.
3. Планшеты, имеющие 3G.
4. Планшеты, недорогие по цене.
5. 2 в 1 (планшет вместе с ноутбуком).
IPad
Сначала iPad воспринимали, как планшет для интернета. Он был простым и понятным, если сравнивать его с персональным компьютером. Подобная тенденция есть и сегодня. IPad не устает выходить за границы, установленные для других гаджетов. Вот его основные отличия:
1. Дизайн с плавными линиями, компактностью и легкостью.
2. Использование комплектующих Apple для сборки планшетов.
3. Наличие операционной системы iOS.
4. Произведение обмена данными с помощью только ITunes.
5. Возможность выбрать дополнительные аксессуары.
Планшеты с использованием Android
Есть много производителей, на оборудовании которых можно устанавливать Android. Именно поэтому имеют самые разнообразные дизайн и комплектацию, цену, а также функциональность.
По дизайну они могут иметь как серые металлические корпуса, так и яркий пластик с разными формами и конструкциями.
Планшет расширяет внутреннюю память, используя внешнюю. Независимо от производителя, устройства могут подключать карты расширения.
Стоит такой планшет в несколько раз дешевле, чем iPad, имеющий такие же характеристики.
Планшеты, имеющие 3G
Покупателей очень часто интересует вопрос, есть ли в устройстве 3G\4G модуль.
С помощью такой технологии происходит обзор интернет-страниц, общение, используя скайп, соцсети и просмотр видео.
Для подобного подключения нужен модуль с беспроводной связью, который идет вместе с комплектацией девайса.