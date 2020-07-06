Прокуратура оскаржуватиме вирок у вбивстві Віталія Ващенка

Прокуратура Тернопільської області забезпечила підтримання публічного обвинувачення у вбивстві громадського активіста з м. Кременець щодо організованої злочинної групи.

Оскільки прокурор просив у суді про довічне позбавлення волі вбивцям активіста, а Тернопільський міськрайонний суд призначив покарання 4 обвинуваченим від 8,6 до 14 років позбавлення волі, прокуратура оскаржить вирок в апеляційній інстанції.

Нагадаємо, у травні 2016 року, 4 осіб кілька днів стежили за потерпілим та його місцем проживання, а увечері 26 травня здійснили напад на чоловіка. Зловмисники завдали йому численних ударів палицями по тілу, після чого втекли з місця події. Потерпілий помер у лікарні від заподіяних травм 27 травня 2016 року, – повідомляє прес-служба прокуратури Тернопільської області.

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