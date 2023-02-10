Подберите стильные очки от Ray-Ban под свой образ

Ray-Ban – одна из наиболее знаменитых марок солнечных очков, постоянно предлагающая клиентам новые модели. Каждый год появляются идеи, как гармонично встроить этот аксессуар в свой образ – но есть у этого бренда и нестареющая классика, известная во всём мире. Например, такая модель, как Aviator – она уже давно стала легендарной и может стать завершающим штрихом вашего стиля.

Как и большинство марок премиум-класса, они предлагают свои очки по более высоким ценам, чем малоизвестные бренды. Но есть возможность попасть на Ray Ban Aviator sale в интернет-магазине. Это одна из наиболее популярных моделей, которая не теряет актуальности уже долгие годы. Какие тренды 2022 года связаны с Aviator?

Всегда в моде: узнаваемая форма

Название, которое дал своим очкам Рей-Бан, стало нарицательным: “авиаторами” уже называются не только они, но и продукция любого производителя, имеющая такую же форму оправы и стёкол. Но оригинал имеет свой характерный вид, который нельзя с чем-либо спутать. Среди узнаваемых черт этой модели называют:



типичную “треугольную” форму стёкол;

тонкую и лёгкую оправу;

её особенную форму, включающую “двойную” дужку на носу;

логотип на правом стекле.



Благодаря своим характерным деталям эти очки являются универсальными: их могут носить женщины и мужчины любого возраста, сочетая их как со строгим классическим стилем, так и с яркой повседневной одеждой.

С чем лучше носить Ray-Ban Aviator

Несмотря на универсальные очертания, небольшие детали всё же могут подсказать, с чем носить такие очки. Например, золотистая оправа отлично сочетается с вечерними платьями или бикини, особенно если стёкла тоже имеют тёплый оттенок (распространённый вариант – коричневый).

Есть версия, оптимально подходящая для повседневного ношения. Оправа этих очков – прорезиненная, сами они выглядят больше как спортивная модель. Сочетаются с такой же спортивной одеждой либо кэжуал-стилем. Стёкла – чёрные, синие, зелёные.

Одно из основных преимуществ Ray-Ban Aviator – это широкий выбор цветов стёкол. Так можно создавать новые варианты образа, гармонично сочетая солнечные очки и различную по покрою и цветовой гамме одежду.

Есть и ещё один нюанс – форма лица. Лучше всего “авиаторы” смотрятся на лице “треугольной” формы. У мужчин они идеально сочетаются со стрижкой-“ёжиком”, у женщин – с “хвостом” (если волосы имеют соответствующую длину).