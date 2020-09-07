ПРОЦЕДУРА «червоної килимової доріжки» АБО «ВОГОНЬ І ЛІД» вже у МЦ «Оксфорд Медікал Тернопіль»!

Fire & Ice американcкого бренду iS Clinical – одна з найпопулярніших голлівудських процедур для красунь «на вихід», тобто для випадків, коли потрібно швидко привести себе в порядок без побічних ефектів і отримати вражаючий результат: зробити шкіру більш свіжою, підтягнутою і гладкою. Макіяж на таку лягає просто ідеально, але можна обійтися і без нього – шкіра і так буде красивою!

Що це: відлущування і очищення шкіри за допомогою розігріваючої термо-активної маски з гліколевою кислотою (18%), ретинолом і ніацинамідом + глибоке зволоження з охолоджуючим ефектом. Підходить для будь-якого типу шкіри.

Легендарна процедура червоної килимової доріжки від каліфорнійського бренду iS CLINICAL®. Це інтенсивний догляд для швидкого і безпечного відновлення здорового зовнішнього вигляду шкіри, який гарантує миттєвий результат:

ліфтинг;

зменшення зморшок;

вирівнювання тону;

оновлення шкіри на клітинному рівні;

лікування акне;

освітлення пігментних плям.

Спробувавши процедуру лише один раз, назавжди станете її відданими шанувальниками!

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