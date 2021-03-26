Рак грудей: як часто потрібно відвідувати мамолога щоб попередити онкологію?

Онкологія молочної залози – дуже небезпечна і агресивна форма раку, що вражає переважно жінок. Якщо захворювання вдається діагностувати на ранніх стадіях, шанси на одужання високі. Саме тому проведення самообстеження грудей і регулярне відвідування лікаря-мамолога можуть врятувати пацієнтці життя.

Частота профілактичних візитів до мамолога

Якщо жінка старше 30 років не має скарг і характерних симптомів, досить відвідувати лікаря 1 раз в рік. Будь-які захворювання молочних залоз в анамнезі вимагають більш частої діагностики. Збільшити число візитів до мамолога слід також пацієнткам, які мають фактори ризику. До них відносять:

спадкову схильність;

розлади гормонального фону;

пізнє настання менопаузи;

рання відмова від годування дитини грудьми;

механічні травми і удари тканин молочних залоз;

застій грудного молока під час вигодовування малюка;

різні гінекологічні патології;

сильні стреси та емоційні переживання;

погана екологія;

шкідливі звички;

неповноцінний раціон харчування.

У жінок, що входять в ці групи ризику, шанс зіткнутися з патологіями молочних залоз дуже високий.

Коли потрібно терміново звернутися до мамолога?

Відкладати візит до лікаря категорично не можна при появі таких симптомів:

асиметрія грудей, збільшення однієї залози на тлі іншої;

біль і дискомфорт в області грудної клітки;

неприродний відтінок шкіри;

зміна контуру і кольору сосків;

нагрубання тканин однієї або обох молочних залоз;

поява ущільнень в області грудей;

набряклість і неприємні відчуття;

кров’янисті або гнійні виділення із грудей;

збільшення пахвових лімфовузлів.

В Медичному центрі «Оксфорд Медікал Тернопіль» ведуть прийом досвідчені мамологи. Під час консультації лікар збере анамнез, огляне молочні залози і, за необхідності, проведе ультразвукове дослідження. Завдяки вчасному візиту до спеціаліста Вам вдасться уникнути можливих патологій та їх ускладнень.

Для запису до мамолога в МЦ «Оксфорд Медікал» у Тернополі телефонуйте за номером: (068) 752 52 52!