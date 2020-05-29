Кременецьку РДА очолив Василь Ясіновський

Голова обласної державної адміністрації Володимир Труш під час наради з керівниками РДА представив новопризначеного голову Кременецької районної державної адміністрації Василя Ясіновського.

Від нового очільника РДА обласне керівництво чекає чітких та дієвих кроків, швидкого реагування на стан справ у районі, ефективного використання коштів та наповнення місцевих бюджетів. А також – реалізацію розпочатих у краї реформ.

«Я вірю, що завдяки спільним зусиллям ми подолаємо пандемію Сovid-19. В Кременецькому районі дуже важливо завершити процес децентралізації. Також необхідно спрямувати зусилля на мобілізацію внутрішніх резервів і можливостей району. Пошук інвесторів, створення нових робочих місць, підтримка підприємців. Я переконаний, що новопризначений керівник райдержадміністрації впорається із поставленим завданням!», – наголосив Володимир Труш.

Голова Кременецької районної державної адміністрації подякував за довіру та запевнив, що докладе максимум зусиль, щоб її виправдати.

Нагадаємо, 26 травня 2020 року Президент України Володимир Зеленський підписав розпорядження про призначення Василя Андрійовича Ясіновського головою Кременецької районної державної адміністрації.