Реально ли заработать на публичных закупках Prozorro?

Ежедневно государственные учреждения проводят сотни тендеров в системе Prozorro для закупки различных товаров, услуг и работ. Благодаря этому им удается купить все необходимое по выгодной цене и обезопасить себя от возможных манипуляций. Но какую выгоду получают предприниматели, которые решились принять участие в тендере? Рассмотрим в этой статье.

Большие шансы получить заказ для новичков рынка

Когда предприниматель только начинает свой бизнес, уровень доверия к его продукции достаточно низкий. Поначалу приходится сильно вкладываться в продвижение и брать небольшие заказы. В публичных закупках действует другой принцип — договор заключают с тем поставщиком, который предложил товар, услугу или работы, соответствующие требованиям заказчика, и запросит за это наиболее выгодную цену. Уровень опыта и срок существования фирмы на рынке не имеет значения.

Низкий уровень конкуренции

Средний показатель конкуренции в государственных торгах в 2019 году составил 2,42. Это означает, что любой поставщик с большой вероятностью может стать победителем закупки.

Участие в госзакупках происходит по единому алгоритму

Наиболее простой вид государственных тендеров — открытые торги. Научитесь участвовать в них один раз — и вы сможете легко соревноваться за победу в тендере в сотнях будущих закупок и подписывать выгодные договоры с заказчиками. В этом вам поможет пошаговый алгоритм участия в госзакупке Как принять участие в тендере Прозорро, а также подсказки профессиональных консультантов на площадке SmartTender.biz.

Разнообразие предметов закупки

Существует миф, что государство закупает только товары первой необходимости: горючее, продукты, канцтовары и т.д. На самом деле госучреждения проводят совершенно разнообразные закупки на суммы от десятков тысяч до миллиардов гривен. Вот наиболее интересные актуальные тендеры последней недели:

Новогоднюю елку и сопутствующий декор хочет приобрести Мариупольский горсовет за 3,5 млн грн. Парики мужские и женские для солистов оперной студии ищет Национальная музыкальная академия Украины имени П.И. Чайковского и готова заплатить за них 36 000 грн. Мусоровоз VOLVO, MAN, DAF (или эквивалент) хочет приобрести Печенижинский поселковый совет за 1 463 219 грн. Кейтеринговые услуги закупает Волынский областной фтизиопульмонологический медцентр Волынского облсовета за 1 695 750 грн.

Как видите, через систему Прозорро закупается что угодно.

Поэтому реально ли вам начать хорошо зарабатывать на публичных тендерах? Однозначно да, если вы готовы предоставлять качественный товар покупателям на прозрачных условиях. Присоединяйтесь к числу поставщиков в системе Prozorro и зарабатывайте большие деньги на выгодных заказах!