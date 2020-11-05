Селянам Тернопільщини частково відшкодують витрати на закупівлю установки індивідуального доїння

На виконання комплексної програми розвитку агропромислового комплексу Тернопільської області на 2016-2020 роки, департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації проводить прийом документів для виплати часткового відшкодування витрат на закупівлю установки індивідуального доїння для особистих селянських господарств населення.

Виплата часткового відшкодування витрат на установку здійснюється у межах фактичних витрат за закуплену фізичною особою у поточному та попередньому роках, для власного користування нову установку індивідуального доїння вітчизняного виробництва. Однак, відшкодування здійснюватиметься за умови утримання, не менше ніж один рік (від дати видачі паспорта або переміщення) на момент подання документів, у своєму господарстві не менш як трьох ідентифікованих та зареєстрованих в установленому порядку корів, але не більш як 5000 гривень за одиницю.

Відтак, для виплати часткового відшкодування фізичні особи повинні подати:

Довідку, видану сільською, селищною чи міською радою, про кількість корів; Копії паспортів великої рогатої худоби і ветеринарних карток до таких паспортів; Копії платіжних документів та технічної документації на установку індивідуального доїння; Копії паспорта особи та ідентифікаційного коду; Довідку про відкриття поточного рахунку в банку.

Документи для виплати на закупівлю установки індивідуального доїння приймаються з 09 листопада до 01 грудня поточного року за адресою: м.Тернопіль, вул. Князя Острозького 14, Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації, каб. 213.