Рейтинг кращих бездепозитних бонусів в онлайн казино України 2023

Бонуси за реєстрацію без депозиту – один з найбажаніших типів подарунків серед гравців. Використовуючи цей різновид бонусного заохочення, з’являється можливість грати з грошовими ставками без попереднього поповнення рахунку відразу після створення профілю. Саме тому доцільно дізнатися, які онлайн-казино пропонують бездепозитні бонуси за реєстрацію з виводом https://vestnik.in.ua/ua/no-deposit-bonus-for-registration-ukraine/ та на яких умовах. Разом з тим варто детально ознайомитись з правилами їх надання, щоб не потрапити при цьому в пастку чи неприємну ситуацію.

Що являють собою бонуси без депозиту за реєстрацію в Україні

Бездепозитні бонуси – це різновид бонусного заохочення, який нараховується відразу після реєстрації та не потребує внесення депозиту. Такий подарунок видається на лояльних умовах та зазвичай має невеликий вейджер відігрування. Гравцю варто звернути увагу на правила нарахування і просто виконати їх. Окрім необхідності реєстрації це може бути верифікація мобільного або E-mail. Після цього бездеп зарахується автоматично и стане доступним для використання під час платної гри без внесення депозиту.

ТОП українських казино з бездепозитним бонусом

Бонуси без депозиту – найпопулярніший різновид презенту в 2023 році. Бездепозитні заохочення найчастіше видаються в вигляді безкоштовних обертань чи грошових коштів. Отримати їх можна в таких популярних онлайн-казино:

​ 777 Original (77 FS). ​ Goxbet (50 FS). ​ JVSpin (20 FS). ​ NetGame (до 60 FS). ​ PM Casino (77 FS). ​ Joycasino (50 FS).

Бездепи в вигляді грошових коштів видаються в Vbet казино (1 500 UAH), Slots City (до 100 UAH). В деяких віртуальних клубах вони нараховуються в складі вітального бонусного заохочення.

Правила видачі бездепів

Бездепозитні бонуси пропонуються за рахунок розважального закладу. Завдяки їм з’являється можливість грати на гроші, але без поповнення рахунку. Навідміну від демо-режиму, під час використання бездепів гравці зможуть отримувати реальні виграші та виводити їх. Цей різновид бонусного заохочення найчастіше зараховується на додатковий баланс. Фріспіни та грошові кошти доступні для використання в популярних ігрових автоматах та настільних іграх.

Правила виводу бездепу

Оформити заявку на виведення гравець зможе лише після повного відігрування бонусу без депозиту. Для цього потрібно виконати умови вейджера, а потім – перевести грошові кошти з бонусного на основний рахунок. Після цього гемблеру варто зайти в персональний кабінет та відкрити вкладку «Вивід грошей». Наступний крок – вибір оптимальної платіжної системи. Далі залишається лише ввести суму зняття та підтвердити проведення грошової транзакції. Варто зазначити, що сформована заявка може оброблятися від декількох годин до 5-7 банківських днів. Кінцеві терміни визначаються конкретно вибраним сервісом оплати та сумою виведення грошових коштів.