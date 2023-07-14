За Україну загинув Олег Ярмолюк з Тернопільщини

Шумську громаду сколихнула сумна звістка. Про це повідомляє місткий голова Володимир Боярський.

У жорстоких боях за Україну, за наш мир та свободу 10 липня 2023 року на Донеччині героїчно загинув Ярмолюк Олег Володимирович, 1982 р.н., житель села Залісці.

Загинув ще один Герой, патріот та воїн, який мужньо та сміливо боронив рідну землю.

Завжди щирий, усміхнений Олег найбільше любив свою сім’ю, завжди допомагав друзям та односельчанам. Вірний присязі мужньо та до останнього подиху захищав усіх нас. Він назавжди залишиться в пам’яті рідних та близьких, як найкращий син, люблячий батько, надійний друг та побратим.

Вічна пам’ять та слава Герою!..

Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким, друзям та бойовим побратимам Олега…

Про зустріч тіла загиблого Героя та чин поховання буде повідомлено додатково.