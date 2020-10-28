13:15 | 28.10.2020
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Бізнес-Погляд 

Секрети харчування для ідеально чистої і здорової шкіри

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Від харчування напряму залежить вигляд шкіри, адже красота – «йде з середини» – в прямому сенсі цих слів. Щоденний догляд за шкірою – обов’язковий пункт, але варто не забувати про правильне харчування, якщо хочете зберегти молодість і красу шкіри надовго.

Ми підготували перелік порад, які допоможуть зробити Вашу шкіру ідеальною.

  1. Пийте більше води. Вода зволожує і очищає ваш організм від шлаків, забезпечує нормальне функціонування всіх систем, покращує обмін речовин. У підсумку ви отримуєте здоровий колір обличчя і добре зволожену шкіру. 

 

  1. Налягайте на фрукти. Вони містять багато антиоксидантів, які допомагають боротися з вільними радикалами – речовинами, що утворюються в організмі в результаті впливу несприятливих умов навколишнього середовища і стресу. 

 

  1. Додайте жири. Забудьте про дієти без вмісту жиру. Недолік останніх веде до того, що шкіра стає сухою і роздратованою. Зверніть увагу на здорові жири (вони ж ненасичені), які містяться, наприклад, в оливковій олії, жирних породах риб, горіхах і т.д. 

 

  1. Знизьте вживання кофеїну. Кофеїн має сечогінні властивості. Іншими словами, при вживанні кофеїновмісних напоїв ваш організм не встигає отримати вологу, вона швидко виводиться. Кофеїн міститься не тільки в каві, але і в чорному і зеленому чаї. Одна-дві чашки кофеїновмісних напоїв ще допустимі, а ось більше – тільки на шкоду шкірі. 

 

  1. Збільште вживання бета-каротину. Цей вітамін міститься в помаранчевих фруктах і овочах, він захищає шкіру від шкідливого впливу сонячних променів.

 

  1. Збільште вживання селену. Мінерал збільшує еластичність шкіри, захищає шкіру від шкідливого впливу сонячних променів. Селен містять цільнозернові культури, яйця, часник. 

 

  1. Вітамін E. Покращує структуру шкіри, сприяє зменшенню зморшок. 

 

  1. Уникайте алкоголю. Він викликає зневоднення організму, і як результат – тьмяний колір обличчя і сухість шкіри, набряки і припухлості. 

 

  1. Ніяких зайвих калорій. У довгостроковій перспективі зайві калорії викликають збільшення маси тіла і розтяжки на шкірі. 

 

  1. Вітамін C. Широко використовується в різних засобах по догляду за обличчям. Однак вітамін надає корисну дію і зсередини, захищаючи шкіру від дії сонячних променів і вільних радикалів. Найбільше вітаміну С в цитрусових, в ягодах, в шпинаті та помідорах.

 

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