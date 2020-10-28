Секрети харчування для ідеально чистої і здорової шкіри

Від харчування напряму залежить вигляд шкіри, адже красота – «йде з середини» – в прямому сенсі цих слів. Щоденний догляд за шкірою – обов’язковий пункт, але варто не забувати про правильне харчування, якщо хочете зберегти молодість і красу шкіри надовго.

Ми підготували перелік порад, які допоможуть зробити Вашу шкіру ідеальною.

Пийте більше води. Вода зволожує і очищає ваш організм від шлаків, забезпечує нормальне функціонування всіх систем, покращує обмін речовин. У підсумку ви отримуєте здоровий колір обличчя і добре зволожену шкіру.

Налягайте на фрукти. Вони містять багато антиоксидантів, які допомагають боротися з вільними радикалами – речовинами, що утворюються в організмі в результаті впливу несприятливих умов навколишнього середовища і стресу.

Додайте жири. Забудьте про дієти без вмісту жиру. Недолік останніх веде до того, що шкіра стає сухою і роздратованою. Зверніть увагу на здорові жири (вони ж ненасичені), які містяться, наприклад, в оливковій олії, жирних породах риб, горіхах і т.д.

Знизьте вживання кофеїну. Кофеїн має сечогінні властивості. Іншими словами, при вживанні кофеїновмісних напоїв ваш організм не встигає отримати вологу, вона швидко виводиться. Кофеїн міститься не тільки в каві, але і в чорному і зеленому чаї. Одна-дві чашки кофеїновмісних напоїв ще допустимі, а ось більше – тільки на шкоду шкірі.

Збільште вживання бета-каротину. Цей вітамін міститься в помаранчевих фруктах і овочах, він захищає шкіру від шкідливого впливу сонячних променів.

Збільште вживання селену. Мінерал збільшує еластичність шкіри, захищає шкіру від шкідливого впливу сонячних променів. Селен містять цільнозернові культури, яйця, часник.

Вітамін E . Покращує структуру шкіри, сприяє зменшенню зморшок.

Уникайте алкоголю. Він викликає зневоднення організму, і як результат – тьмяний колір обличчя і сухість шкіри, набряки і припухлості.

Ніяких зайвих калорій. У довгостроковій перспективі зайві калорії викликають збільшення маси тіла і розтяжки на шкірі.

Вітамін C. Широко використовується в різних засобах по догляду за обличчям. Однак вітамін надає корисну дію і зсередини, захищаючи шкіру від дії сонячних променів і вільних радикалів. Найбільше вітаміну С в цитрусових, в ягодах, в шпинаті та помідорах.

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