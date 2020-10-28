Как выбрать женский золотой крестик

В христианстве женщины и мужчины носят крест в качестве сильного оберега, считают его символом любви к окружающим людям, самопожертвования и веры в людей. Крестик надевают еще в младенчестве, когда ребенка крестят, с ним человек может проходить всю жизнь. Главное — купить женский золотой крестик хорошего качества, чтобы женщина могла носить его всю жизнь.

Девушки носят крестики в сочетании с другими аксессуарами, выглядят они уместно в разных стилях. Важно подобрать крестик в том же стиле, который преобладает в одежде. Тогда все будет выглядеть уместно и стильно.

Какие вставки используют в женском золотом крестике

Для девушек нательный крестик выступает не только христианским символом, но и красивым ювелирным украшением. Поэтому ювелирные мастера изготавливают крестики с инкрустациями драгоценных камней.

Чаще всего используются такие камни:

бриллианты;

фианиты;

изумруды;

сапфиры.

Используют и другие драгоценные камни. Нередко на крестиках применяют нанесение эмали. С дизайнами нательных крестов ознакомьтесь в каталоге Золотого Века. Нанесение эмали и использование фианитов имеют более практичное значение, поскольку цена на такие дизайны находится в приемлемом диапазоне. Бриллианты, сапфиры и изумруды имеют определенное значение. Бриллиант — символ чистоты и непорочности. Крестик с таким драгоценным камнем гласит о благочестивой душе, а также это просто красивое и дорогое ювелирное украшение.

Изумруд подходит рыжеволосым и зеленоглазым девушкам. Этот самоцвет символизирует весну, жизнерадость и любовь. Сапфир обладает насыщенным синим цветом и символизирует мудрость владельца, его духовное состояние и развитие.

Где купить женский золотой крестик

Женщинам особенно важно, чтобы крестик был красивым, обладал износостойкостью и долговечностью, поэтому обращайтесь только в проверенные компании с хорошей репутацией. Учитывайте при выборе дизайн, поскольку он особенно важен для верующих людей. На православном нательном кресте изображен Иисус, пригвожденный к нему четырьмя гвоздями, на католическом — тремя. Если вы покупаете крест как просто ювелирное украшение, то можете не акцентировать на этом свое внимание, а выбирать то, что нравится.

В Золотом Веке товары проверяются в пробирной палате и центре Геммологии Украины, на изделия выдаются определенные сертификаты и документы. Цены в Золотом Веке находятся в приемлемом диапазоне — нательные кресты доступны каждому. Каталог обширен и разнообразен, поэтому вы 100% найдете то, что ищете.