Сергій Токарєв про останні найцікавіші освітні можливості: ІТ-курси для дівчат, AI та кібербезпека

Незважаючи на війну, український ринок освіти впевнено крокує вперед. Особливо розвивається напрямок ІТ-освіти. Так, наприклад, свої курси, платформи та навчальні програми нещодавно запустили AI House, STEM is FEM та університет SET University. Детальніше про те, чому там можна навчитися і навіщо обирати саме ці освітні можливості, розповідає засновник STEM is FEM і Founding Partner в Roosh Сергій Токарєв.

AI for Ukraine

Цього літа ініціатива AI HOUSE запустила проєкт AI for Ukraine – для того, щоб закордонні фахівці поділились знаннями та досвідом з українською АІ/ML-спільнотою у форматі воркшопів та лекцій. Зокрема, серед запрошених лекторів: спеціалісти з Amazon Web, Microsoft, INRIA та інших відомих компаній.

За донат на будь-яку суму від 1$ або 10 грн учасники отримують доступ до будь-яких зустрічей. Далі всі гроші спрямовують у благодійний фонд «Повернись живим».

Як розповідає Сергій Токарєв, ця ініціатива дозволить зміцнити галузь штучного інтелекту в Україні та створити унікальні умови для розвитку технологічних талантів.

IT-курси для дівчат-підлітків

Для молодшої ж авдиторії – дівчат 12-16 років – громадська організація STEM is FEM у партнерстві зі швейцарською освітньою організацією Empowerment Lab і за підтримки Oracle організувала ІТ-курси. Упродовж двох місяців – серпня та вересня – 150 дівчат вивчають, як створювати продукти на базі машинного навчання, веб-додатки на основі баз даних та прототипувати додатки. Зокрема, зараз триває відбір на курс Data-Driven Web Application.

Сергій Токарєв розповідає: «Ми багато років працюємо над питанням гендерного паритету у сфері технологій. На жаль, навіть за всього бажанні засновників і керівників IT-підприємств досягти гендерної рівності у своїх компаніях, кількість жінок серед розробників рідко перевищує 30–35%».

Кібербезпека та буткемп для стартапів

А нещодавно заснований виш SET University запустив навесні онлайн-платформу з кібербезпеки. На сайті підлітки та їх батьки можуть знайти корисні ресурси та матеріали щодо цифрової безпеки у воєнний час, захисту гаджетів і соцмереж, кібербулінгу. А для тих, хто всерйоз зацікавився кібербезпекою навіть створили курс. Все це доступне за посиланням: https://www.cyberinfo.setuniversity.tech/

В серпні ж SET University у партнерстві з акселератором та інвестором Startup Wise Guys і цифровим хабом для технологічних impact-бізнесів tech2impact та за участі Google запустив SET Bootcamp. Завдяки ньому протягом трьох тижнів учасники, що створюють стартапи, які сприяють відновленню та економічному розвитку України, могли дізнатися все про основні напрямки розвитку їх ініціатив.

Окрім того, цього року виш долучився до створення Ukrainian Global University. Це проєкт, що покликаний допомогти українським студентам, стипендіатам та викладачам отримати знання від найкращих навчальних закладів світу.

Як додає Сергій Токарєв, такі освітні ініціативи допомагають розвивати українську молодь, яка й буде розвивати надалі Україну після війни.