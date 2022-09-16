23:20 | 16.09.2022
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Новини Тернополя 

У Тернополі затримали групу хасидів за фотографування блокпоста

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У Фонді, який опікується паломництвом брацлавських хасидів до Умані, закликають дотримуватися правил безпеки в Україні і всіх вказівок військової адміністрації, – пише Терен.

Групу послідовників брацлавського хасидизму, які перейшли кордон з Польщі в Україну, було заарештовано у місті Тернополі після того, як один із пасажирів мало не завдав величезної шкоди всій групі, порушивши правила та зробивши фотографії військового блокпоста.

У Фонді імені Рабі Нахмана, який опікується паломництвом брацлавських хасидів до Умані на єврейський Новий Рік, наголосили на необхідності дотримуватися правил безпеки та всіх вказівок військової адміністрації, як от:

  • дотримання комендантського часу;
  • не фотографувати співробітників надзвичайних служб та силовиків та різних об’єктів;
  • під час тривоги заборонено гуляти на вулиці до скасування сигналу про небезпеку.

Фото з відкритих джерел

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