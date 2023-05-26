Репетитор англійської мови – важливий помічник з освоєння нових знань

Знання англійської мови є важливим елементом життя сучасної людини. Багато хто приділяють немало уваги, що дозволить у майбутньому легко емігрувати в інші країни або вирушити на тимчасовий заробіток. В умовах школи та інших навчальних закладів досконально вивчити мову не вийде, тому потрібні послуги спеціалізованих шкіл або репетиторів.

Завдяки вузькому навчанню за заздалегідь складеною та перевіреною програмою вдасться підготуватися до складання іспитів, підвищити поточний рівень та загалом отримати нові знання. Кожен репетитор англійської мови працює за своєю технологією, і знайти їх можна у школі Englishdom. Лише 1 із 70 кандидатів проходить відбір, що говорить про високу якість навчання.

Особливості занять

Процес навчання відбувається в режимі онлайн, коли немає прив’язки до певного місця або конкретного часу. Інтерактивний метод навчання відбувається завдяки застосуванню спеціалізованої платформи, щоб автоматизувати численні процеси, своєчасно надавати навчальні матеріали та швидко перевіряти поставлені завдання.

Додаток ED Class дозволить виконувати завдання у смартфоні або планшеті. Для тренування та відпрацювання навичок є розмовні клуби. Команда підтримки готова відповісти на всі запитання та уточнити інформацію щодо процесу навчання.

Переваги репетиторів

Професіоналізм репетитора та індивідуальний підхід до справи дозволить за лічені місяці підвищити рівень знань. На користь такого підходу до навчання можна вказати інші переваги:

• увага приділяється лише одному учневі;

• складні теми вивчаються докладно;

• завжди можна ставити уточнюючі питання;

• можливість максимально поринути у предмет, що вивчається;

• вибір спеціалістів із кількох сотень.

Забезпечуються умови для комфортного навчання, заздалегідь узгоджується програма під поточний рівень знань та графік уроків. Бар’єри розмовної мови усунуть. Заздалегідь можна пройти безкоштовний урок, щоб оцінити платформу та ухвалити рішення про вибір фахівця.

Найкращі репетитори від Englishdom

Триетапний підбір фахівців дозволяє знайти воістину професіоналів своєї справи з досвідом роботи. Методичний контроль забезпечить перевірку якості уроків. Щотижневі звіти показують, наскільки якісними є уроки і як зростає рівень знань учнів. Завдяки високій якості зв’язку репетитор та учень завжди будуть взаємодіяти один з одним.