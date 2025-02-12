Способы получения Лайткоинов: обмен Tether TRC20 (USDT) на Litecoin (LTC)
Инвестиции в криптовалюту всё больше интересуют современное сообщество. История знает немало случаев, когда, пойдя на риск, криптоинвестор становился миллионером. Вложения можно делать в разные цифровые активы, не только в Bitcoin. «Цифровое золото» доступно очень ограниченному количеству потенциальных инвесторов. Поэтому в виде альтернативы можно рассмотреть Litecoin – «лёгкую монету». Это адекватный, достаточно перспективный и более доступный проект.
Преимущества и варианты получения Лайткоинов
Криптовалюта Лайт коин разработана на исходном коде Bitcoin. По сути, это модифицированная версия, исключающая основные претензии пользователей к работе Биткоина. По величине рыночной капитализации Litecoin сегодня входит в десятку лидеров. Её сильные стороны:
- высокая скорость транзакций – до 2.5 минут;
- высокая ликвидность – данной криптовалютой торгуют практически на всех мировых биржах;
- повышенная степень защиты.
Стейблкоин Tether USDT в сети TRC-20 используют в работе немало крупных компаний. Монеты ввиду ликвидности отлично подходят для трейдинга (их активно применяют в спотовой торговле и деривативами). Как инвестиционный инструмент, Лайткоины себя оправдывают (статистика последних 5 лет показывает, что падений курса ниже, чем на 20 долларов у LTC не было.
Получить Лайткоины можно:
- воспользовавшись услугами электронных обменников (удобный способ – совершить обмен Tether TRC20 (USDT) на Litecoin (LTC) на bestchange.com/tether-trc20-to-litecoin.html);
- приобрести на криптовалютной бирже;
- добыть майнингом (для этого применяют программный алгоритм Scrypt, поэтому спецкомпьютеров не требуется).
Из всех способов проще и быстрее всего работает первый. Для оплаты LTC наиболее удобным инструментом являются криптоактивы USDT TRC20.
Обменные ресурсы для пары USDT TRC20 – Litecoin (LTC)
Использование электронных обменников для обмена Tether USDT на Litecoin (LTC) имеет ряд преимуществ:
- скорость операции;
- простота действий (на обменных сайтах интуитивно понятный интерфейс, а процесс – дело пары кликов);
- конфиденциальность (можно провести обмен анонимно, без регистрации и предоставления третьим лицам персональных данных);
- возможность совершить сделку без дополнительных комиссий.
Чтобы обезопасить сделку, нужно обращаться исключительно в проверенные обменники. Найти их можно на мониторинговом портале. Крупнейший из русскоязычных агрегаторов надежных обменных сервисов – www.bestchange.com. Непосредственно он не занимается конвертацией валют, а предоставляет информацию в виде рейтингов о текущих обменных курсах и онлайн-пунктах, работающих с интересующей посетителя валютной парой. Выбрав из листинга подходящий, можно одним кликом перейти на него и совершить обмен.
Таким образом, чтобы на выгодных условиях обменять Tether TRC20 (USDT) на Litecoin (LTC), нужны 2 эффективных ресурса:
- обменник;
- портал мониторинга.
Сама процедура обмена проста: клиент отдает определённую сумму USDT, перечисляя их по полученным реквизитам, а обратной транзакцией получает в свой кошелёк LTC.