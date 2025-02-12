Способы получения Лайткоинов: обмен Tether TRC20 (USDT) на Litecoin (LTC)

Инвестиции в криптовалюту всё больше интересуют современное сообщество. История знает немало случаев, когда, пойдя на риск, криптоинвестор становился миллионером. Вложения можно делать в разные цифровые активы, не только в Bitcoin. «Цифровое золото» доступно очень ограниченному количеству потенциальных инвесторов. Поэтому в виде альтернативы можно рассмотреть Litecoin – «лёгкую монету». Это адекватный, достаточно перспективный и более доступный проект.

Преимущества и варианты получения Лайткоинов

Криптовалюта Лайт коин разработана на исходном коде Bitcoin. По сути, это модифицированная версия, исключающая основные претензии пользователей к работе Биткоина. По величине рыночной капитализации Litecoin сегодня входит в десятку лидеров. Её сильные стороны:

высокая скорость транзакций – до 2.5 минут;

высокая ликвидность – данной криптовалютой торгуют практически на всех мировых биржах;

повышенная степень защиты.

Стейблкоин Tether USDT в сети TRC-20 используют в работе немало крупных компаний. Монеты ввиду ликвидности отлично подходят для трейдинга (их активно применяют в спотовой торговле и деривативами). Как инвестиционный инструмент, Лайткоины себя оправдывают (статистика последних 5 лет показывает, что падений курса ниже, чем на 20 долларов у LTC не было.

Получить Лайткоины можно:

воспользовавшись услугами электронных обменников (удобный способ – совершить обмен Tether TRC20 (USDT) на Litecoin (LTC) на bestchange.com/tether-trc20-to-litecoin.html);

приобрести на криптовалютной бирже;

добыть майнингом (для этого применяют программный алгоритм Scrypt, поэтому спецкомпьютеров не требуется).

Из всех способов проще и быстрее всего работает первый. Для оплаты LTC наиболее удобным инструментом являются криптоактивы USDT TRC20.

Обменные ресурсы для пары USDT TRC20 – Litecoin (LTC)

Использование электронных обменников для обмена Tether USDT на Litecoin (LTC) имеет ряд преимуществ:

скорость операции;

простота действий (на обменных сайтах интуитивно понятный интерфейс, а процесс – дело пары кликов);

конфиденциальность (можно провести обмен анонимно, без регистрации и предоставления третьим лицам персональных данных);

возможность совершить сделку без дополнительных комиссий.

Чтобы обезопасить сделку, нужно обращаться исключительно в проверенные обменники. Найти их можно на мониторинговом портале. Крупнейший из русскоязычных агрегаторов надежных обменных сервисов – www.bestchange.com. Непосредственно он не занимается конвертацией валют, а предоставляет информацию в виде рейтингов о текущих обменных курсах и онлайн-пунктах, работающих с интересующей посетителя валютной парой. Выбрав из листинга подходящий, можно одним кликом перейти на него и совершить обмен.

Таким образом, чтобы на выгодных условиях обменять Tether TRC20 (USDT) на Litecoin (LTC), нужны 2 эффективных ресурса:

обменник;

портал мониторинга.

Сама процедура обмена проста: клиент отдает определённую сумму USDT, перечисляя их по полученным реквизитам, а обратной транзакцией получает в свой кошелёк LTC.