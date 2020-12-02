Спрощена закупівля та її особливості

В зв’язку з введенням в дію нової редакції Закону «Про публічні закупівлі» (з 19 квітня 2020 року), система Прозорро отримала багато нововведень та змін. Одним з основних напрямків полегшення документального клопоту та прискорення закупівельного процесу і став формат спрощеної процедури.

Що таке спрощена закупівля?

Спрощений формат розуміє під собою швидке проведення закупки у межах 50-200 тисяч гривень, або так звані раніше допороги, що регламентує перша частина третьої статті нової редакції. В нових умовах проведення спрощеної закупівлі є обов’язковим для державних замовників. У минулому, останні могли просто опублікувати звіт без проведення складної та марудної процедури закупівлі з аукціоном та відбором постачальника товарів чи послуг. Обидві сторони закупівельного процесу проводять дрібні закупівлі до 50 тисяч гривень у Прозорро Маркеті.

Винятки

Існують винятки, коли застосування процедури може бути нівельоване:

– коли попередні наміри проведенні процедури були нереалізовані і доводилося двічі її відміняти, але в цьому випадку, договірні умови укладеного напряму договору мають точно відповідати тим умовам, що були завантажені в оголошеній держзакупівлі тут.

– за умови, коли укладення договору має відбутися з конкретною особою (чи підприємством) через конкретний предмет, та коли конкуренція неможлива з технічних причин і договір укладається з єдиним відповідним постачальником.

– коли є необхідність додаткової закупівлі, що безпосередньо та технічно пов’язана з першою і вибір іншого постачальника буде несумісним та нелогічним заходом. У цьому випадку, об’єм повторного договору має бути у межах двадцяти відсотків від першого договору.

– коли закупівля проводиться через електронний каталог.

– за умов співпраці з організаціями, що створені об’єднаннями інвалідів.

У чому спрощення?

Стаття 13 чітко передбачає варіанти форматів закупівельного процесу, – це відкриті торги, торги з обмеженою участю, конкурентний діалог. У якості винятку ще застосовують переговорну процедуру. Спрощення полягає у скороченому форматі відкритих торгів, які беруться замовником за основу під час формування тендерного оголошення.

Стаття 14

Публікація оголошення. Після публікації оголошення, часу на подачу пропозицій від постачальників має бути не менше шести робочих днів. У порівнянні з класичним форматом відкритих торгів, ці терміни передбачаються у межах місяця, в залежності від цінового об’єму планованого договору. Тут спрощення демонструє скорочення термінів та прискорення процесу, у чому завжди зацікавлені всі сторони.

Період уточнення. Цей період має бути не меншим за три робочі дні. Замовник відтепер офіційно зобов’язаний надавати відповідь на запитання, що надходить від потенційних учасників протягом доби. У звичній процедурі відкритих торгів період уточнень, по суті, відсутній, але постачальник має можливість звернутися безпосередньо до замовника за поясненнями крайній термін за десять днів до кінця прийому пропозицій. А, враховуючи, перший термін у 15-30 днів, то підприємець мінімально має 5 днів.

Подача та аукціон. Технічна можливість подати пропозицію активна після завершення періоду для роз’яснень. Аукціон також можна провести лише за наявності не менше двох учасників, що прошито у системі платформи. Процес аукціону звичний та складається з трьох раундів з наступним пониженням ціни від учасника. Якщо було подано лише одну пропозицію, система автоматично переходить у стадію розгляду тендерним комітетом чи уповноваженою особою.

Розгляд на відповідність. Протягом п’яти робочих днів замовником має бути прийняте рішення стосовно найбільш вигідної пропозиції. Такі скорочені терміни є частиною спрощення. У старому форматі відкритих торгів теж надається п’ять днів, але з можливістю відтермінування до двадцяти робочих днів за наявних вагомих аргументів для цього.

Відмовити замовник може через наступне.

– невідповідність постачальника умовам тендерної документації, що фіксовані в оголошенні тендеру.

– ненадання забезпечення, яке могло бути встановлено замовником умовами ТД.

– особиста відмова учасника від заключення договору або коли такий вже двічі відмовлявся від аналогічного договору протягом останнього року.

Для відмови замовником від підписання договору, в умовах звичних відкритих торгів, причин може бути набагато більше. Надання неправдивої інформації чи невиправлення невідповідностей, на які було вказано замовником, неаргументована аномально низька ціна чи відсутність повного пакету сканованих копій документів, які вимагає ТД, тощо.

Заключення договору і звіт. Серед пропозицій, що відповідають усім тендерним вимогам та не мають причин для відхилення, обирається найбільш вигідний для замовника варіант. Після прийнятого рішення ТД або УО протягом одного дня публікується повідомлення про намір укласти договір. Підрядник має 20 днів з моменту прийняття рішення для підписання договору. Такі терміни визначені і для відкритого типу, але з можливістю подовження до двох місяців, якщо для цього наявні вагомі причини. Вимоги до звіту є загальними для всіх процедур через майданчики прозоро, акредитовані у системі.

Усі спрощення націлені на скорочення термінів та обмеження непотрібного оберту додаткових документів на всіх етапах. Це вагомі плюси для потенційних постачальників, що спроможні проводити більше закупівель в один і той же час та краще планувати свою діяльність та штатний розклад. За нових правил державний замовник зобов’язаний проводити спрощену процедуру замість заключати безпосередній договір напряму, уникаючи контролю та необхідної конкуренції на ринку. Останній важіль виводить з тіні значну частину освоєння державних коштів.

Додатковим здоровим рішенням є правове зобов’язання представника замовника до відповіді на всі запитання, що публікують користувачі. При цьому, за «спрощених» умов постачальники не може користуватися новими засобами захисту своїх інтересів, як то – 24 години на виправлення помилок. Докладніше читайте за посиланням.