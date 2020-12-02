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Новини Тернополя 

Тернополянка виготовляє ялинкові прикраси із овечої шерсті

Irena 0 Views Прокоментуй!

Тернополянка Вікторія Антоляк виготовляє вдома незвичні новорічні прикраси – ялинкові кульки із шерсті. Жінка збирає кошти на стійку-вертикалізатор для хворої доньки.

  • Всім привіт, мене звати Віка. Хочу поділитись з вами своєю частинкою себе,своєю роботою! – йдеться у дописі
    Вікторії Антоляк в Фейсбуці. – Я виготовляю своїми руками із шерсті новорічні іграшки! 🎄
    Так,як у мене є особлива донечка і в нас є ціль цього року придбати для неї «стійку-вертикалізатор» я вирішила продавати їх з метою придбання цього для Анютки! Буду дуже рада виготовити їх саме для Вас!
    І буду дуже вдячна за репост!🥰
    Іграшки можуть бути в любому кольорі. Вкладаю в них всю любов,щоб здійснити маленьку мрію для покращення здоров‘я своєї донечки!

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