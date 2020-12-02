Тернополянка виготовляє ялинкові прикраси із овечої шерсті

Вікторії Антоляк в Фейсбуці. – Я виготовляю своїми руками із шерсті новорічні іграшки! Всім привіт, мене звати Віка. Хочу поділитись з вами своєю частинкою себе,своєю роботою! – йдеться у дописі

Так,як у мене є особлива донечка і в нас є ціль цього року придбати для неї «стійку-вертикалізатор» я вирішила продавати їх з метою придбання цього для Анютки! Буду дуже рада виготовити їх саме для Вас!