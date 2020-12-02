Тернополянка виготовляє ялинкові прикраси із овечої шерсті
Тернополянка Вікторія Антоляк виготовляє вдома незвичні новорічні прикраси – ялинкові кульки із шерсті. Жінка збирає кошти на стійку-вертикалізатор для хворої доньки.
- Всім привіт, мене звати Віка. Хочу поділитись з вами своєю частинкою себе,своєю роботою! – йдеться у дописіВікторії Антоляк в Фейсбуці. – Я виготовляю своїми руками із шерсті новорічні іграшки!Так,як у мене є особлива донечка і в нас є ціль цього року придбати для неї «стійку-вертикалізатор» я вирішила продавати їх з метою придбання цього для Анютки! Буду дуже рада виготовити їх саме для Вас!І буду дуже вдячна за репост!Іграшки можуть бути в любому кольорі. Вкладаю в них всю любов,щоб здійснити маленьку мрію для покращення здоров‘я своєї донечки!