Страви для справжніх чоловіків: закуски з реберні

Збираючись компанією, хочеться не лише весело провести час, а й насолодитися смачними стравами. Що може бути краще за соковите м’ясо, приготоване на вогні, запах від якого доноситься по всьому приміщенню? «Львівська Реберня» пропонує широкий асортимент меню, в якому є: соковите м’ясо, ароматна риба, смачні овочі, напої та багато іншого. Комбінації страв дозволяють підібрати те, що задовольнить смакові потреби кожного. Навіщо витрачати час на самостійне приготування страв, якщо можна замовити їх «прямо з вогню»?

Що замовити до м’яса?

Основною будь-якого столу буде м’ясо. Воно соковите, смачне та ситне, і звичайно ж, ніхто не відмовиться від такої страви. Для доповнення смаку можна підібрати соус, наприклад: барбекю, класичний, гострий та інші. Свіжі салати та ароматні овочі – це не тільки корисне, але й смачне доповнення до будь-якого м’яса. Кожен заклад пропонує різне меню, але така комбінація буде найвдалішою. Звичайно ж, не можна забувати про напої: настоянку чи пиво.

Не завжди є час самостійно займатися підготовкою столу до зустрічі друзів, тому набагато простіше завітати до закладу, в якому можна отримати задоволення від смачних страв. Наприклад, «Львівська Реберня» пропонує широкий асортимент страв, основними з яких будуть ароматні ребра. Секрет їх приготування у використанні смачного соусу та обсмажування на вогні.

Який соус гармонійно відтіняє м’ясо?

Кожен заклад пропонує різні соуси, а в деяких місцях є навіть фірмові рецепти. Для розкриття смаку м’яса рекомендується доповнювати його такими соусами:

Барбекю – класичне рішення з неймовірним ароматом для тих, кому подобається підкреслювати смак страви, а не перебивати її;

Гірчичний – класика, для тих, кому подобається гострота;

Сметанний. Якщо вам подобається ніжний смак, що відтіняє м’ясо, це ідеальний варіант;

Як гарнір, можна замовити на стіл картоплю-фрі, овочеву нарізку або страви на грилі. Не відмовляйтеся від можливості скуштувати смачне м’ясо, адже як відомо, скільки не намагайся, а повторити смак ресторанного приготування страви не вийде.

Переваги доставки страв

Що робити, якщо зненацька вирішили зустрітися з товаришами, і залишається зовсім мало часу? Сходити в магазин, замаринувати м’ясо, зібратись на пікнік – немає часу. Вирішенням ситуації стане доставка закусок із закладу. Усього один дзвінок і шикарний стіл накритий. На вулиці погана погода? Чому б не відвідати обраний заклад особисто, і не насолодитися комфортною обстановкою та смачними стравами? Є багато ресторанів та кафе, що пропонують ароматне м’ясо, але найбільшою популярністю користується «Львівська Реберня», про смак страв якої ходять чутки по всій країні.