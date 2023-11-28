Не розкаявся та провини не визнав, – чоловік, який скоїв вбивство у Тернополі, сяде на вісім років

Колегія суддів Тернопільського апеляційного суду розглянула апеляційні скарги обох сторін у кримінальному провадженні щодо Михайла С. на вирок Тернопільського міськрайонного суду від 16 червня 2023 року, – повідомляє пресслужба суду.

Як встановлено судом, 30 травня 2021 року приблизно о 4 год. 50 хв. Михайло С., перебуваючи неподалік супермаркету “АТБ”, що на “Сонячному” масиві м. Тернополя, під час конфлікту умисно наніс Павлу Г. декілька ударів кулаками в голову, спричинивши йому тяжке тілесне ушкодження, внаслідок чого 25-річний потерпілий помер на місці.

Вироком Тернопільського міськрайонного суду від 16 червня 2023 року 28-річного мешканця м. Тернопіль Михайла С. визнано винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 121 КК України (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого) та призначено покарання у виді позбавлення волі строком на 8 років.

До відома: санкція ч. 2 ст. 121 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 7 до 10 років.

Усі учасники кримінального провадження не погодились із призначеним судом покаранням та подали апеляційні скарги, в яких просили змінити вирок в цій частині. Так, адвокат потерпілих уважав, що місцевий суд не в повній мірі врахував думку сестри та бабусі потерпілого Павла Г., які просили призначити Михайлу С. покарання у виді 10 років позбавлення волі. Наголосив, що обвинувачений, відповідно до класифікації ст. 12 КК України, учинив тяжкий злочин, але із зізнанням до поліції не з’явився, щиро не розкаявся, розкриттю кримінального правопорушення не сприяв і потерпілим не відшкодував завдану шкоду. Крім того, обираючи Михайлу С. покарання, суд, відповідно до ст. 66 КК України, не встановив обставин, які пом’якшували його вину.

Натомість обвинувачений Михайло С. просив виправдати його на підставі п. 2 ч. 1 ст. 373 КПК України за недоведеністю вчинення ним даного кримінального правопорушення.

У судовому засіданні Тернопільського апеляційного суду колегія суддів, детально перевіривши та проаналізувавши матеріали кримінального провадження в межах поданих апеляційних скарг, прийшла до висновку, що суд першої інстанції виніс законне, обґрунтоване та вмотивоване рішення і підстав для його скасування немає.

Так, хоча обвинувачений своєї вини у вчиненні інкримінованого йому злочину не визнав і наполягав, що смертельний удар потерпілому нанесла ногою інша особа, його слова спростовано в ході проведеного частково судового слідства. Зокрема, допитаний по відеозв’язку свідок Едуард Я. розповів, що у день події він із товаришами перебував у розважальному клубі “Aлюр”. Коли вийшов на вулицю покурити, то побачив бійку, що відбувалася між чоловіками поблизу торгового центру “АТБ”. Деталей він не пам’ятав, оскільки з того часу минуло понад 2 роки, однак підтвердив, що саме вдягнений у зелену куртку чоловік (обвинувачений Михайло С.) підбіг до потерпілого і тричі вдарив його кулаком в обличчя. Після цього Павло Г. непритомним упав на асфальт. Аналогічні покази свідок надавав під час слідчого експерименту, проведеного у серпня 2021 року.

Крім того, вину обвинуваченого підтверджено висновком судово-медичної експертизи та іншими матеріалами кримінального провадження.

Разом із тим, доводи сторони захисту, що смерть потерпілого настала внаслідок удару ногою, завданого іншою особою в задню частину голови, колегія суддів визнала неспроможними і спростованими дослідженими апеляційним судом доказами. Зокрема, згідно з висновком судово–медичної експертизи смерть потерпілого настала саме внаслідок нанесених обвинуваченим ударів в обличчя потерпілого. При цьому колегія суддів зауважила, що під час судового слідства (розгляду по суті) сторона захисту не заявляла клопотання про проведення повторної експертизи.

Беручи до уваги наведене, колегія суддів погодилась із кваліфікацією дій обвинуваченого Михайла С. за ч. 2 ст. 121 КК України та обраним йому видом і мірою покарання. Оскільки місцевим судом враховано, що Михайла С. вперше притягнуто до кримінальної відповідальності, він позитивно характеризувався за місцем проживання; своєї вини обвинувачений не визнав, учинив умисний злочин проти здоров’я людини, який законом віднесено до категорії тяжких, що спричинив смерть потерпілого. За відсутності пом’якшуючих та обтяжуючих покарання обставин, суд першої інстанції вірно призначив Михайлові С. покарання у виді позбавлення волі у розмірі, наближеному до мінімального, передбаченого санкцією ч. 2 ст. 121 КК України, і підстав для призначення більш суворого покарання, як про це просив представник потерпілих, колегія суддів не вбачала.

З урахуванням наведеного, колегія суддів Тернопільського апеляційного суду апеляційні скарги сторін залишила без задоволення, а вирок Тернопільського міськрайонного суду від 16 червня 2023 року – без змін.