“Шукаючи місце під нові забудови, мерія роками ігнорує занедбане кафе, де поміж скла та шприців граються діти”, – Олексій Станько

У Тернополі на вулиці Пушкіна 4,а триповерхова будівля колишнього кафе «Зірочка» роками стоїть пусткою.

Приміщення вже стало прихистком для наркозалежних та любителів алкоголю. Окрім цього, закинуте кафе викликає цікавість у дітей, які наражають себе на небезпеку, відвідуючи це місце.

Голова обласного осередку «Хвилі» Олексій Станько каже, будівлю необхідно негайно привести до ладу, або ж обгородити, аби унеможливити присутність дітей на цій території.

– Поки безхатьки ледь не з усього міста облюбували цю будівлю, міській владі та правоохоронцям байдуже на те, що там відбувається. Складається враження, що цієї проблеми просто не бачать. Шукаючи місце під нові забудови, міська рада роками ігнорує занедбане кафе, яке моторошним привидом нависає над мешканцями мікрорайону. Варто якнайшвидше зобов’язати власників приміщеннянавести лад, поки не сталося якогось лиха, – каже Олексій Станько.

Представниця «Хвилі» Марія Кушнір зазначає, серед куп розбитих пляшок та використаних шприців щодня граються десятки дітей.

– Кафе «Зірочка» було чи не улюбленим місцем для усіх мешканців масиву, допоки його не закрили. Однак з тих пір відвідувати його не припинили. Вечорами у приміщенні покинутого закладу збираються люди з алкогольною і наркотичною залежностями. У приміщенні, в якому в день граються наші діти. Вони ходять серед надбитих пляшок та використаних шприців. Гуляють занедбаними коридорами та постійно наражають себе на небезпеку. Невже така велика будівля не може принести користь Тернопільській громаді? Наші діти заслуговують гратися в відремонтованій, чистій та головне – безпечній будівлі, в якій буде все для їхнього комфорту. Потрібно перетворити «Зірочку» на дитячу мрію, а не місце з страшних історій, – зазначила Марія Кушнір.