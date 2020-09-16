У Шумській громаді розпочалася благодійна акція із збору картоплі на потреби лікарні

У Шумській громаді вже традиційно проводиться благодійна акція щодо збору картоплі та фінансової допомоги на харчування одиноких престарілих, які проживають у відділенні стаціонарного догляду територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Шумського району та на потреби Шумської центральної районної лікарні.

Збір буде тривати протягом вересня. Долучитись до акції можуть усі жителі громади.