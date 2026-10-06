На Тернопільщині 18-річний нетверезий водій Audi зіткнувся з трактором: загинув 16-річний пасажир

Ми вже повідомляли, що в нічній ДТП на Тернопільщині загинув неповнолітній.

За інформацією тернопільської поліції, 18-річний водій автомобіля Audi зіткнувся з трактором МТЗ із причепом, який рухався попереду. Унаслідок ДТП загинув 16-річний пасажир легковика, ще двоє людей отримали травми.

За попередніми даними, в Audi перебували двоє неповнолітніх пасажирів. 16-річний хлопець загинув на місці події. 15-річна дівчина отримала тілесні ушкодження. Також травмувався 18-річний водій автомобіля.

Попередньо встановлено, що кермувальник Audi перебував у стані алкогольного сп’яніння. Правоохоронці затримали його відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

На місці аварії працювали слідчо-оперативна група, медики та інші екстрені служби.

За фактом ДТП правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286-1 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами у стані сп’яніння, якщо такі дії спричинили смерть потерпілого.

Санкція статті передбачає від п’яти до десяти років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від п’яти до десяти років.

Поліцейські встановлюють усі обставини ДТП.