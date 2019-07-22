Невірний крок. Чому плоскостопість призводить до проблем із серцем

Плоскостопість загрожує не тільки болем при ходьбі і швидкою втомою ніг, але і більш серйозними проблемами. Як не допустити розвитку хвороби і чи можна виправити склепіння стопи?

Плоскостопість – це зміна форми стопи через опущення її склепінь. Головна причина такої деформації – слабкість м’язів, що підтримують арку і зведення стопи.

Здавалося б, нічого страшного – подумаєш, стопа злегка видозмінилася. Однак плоскостопість може привести до цілого ряду серйозних захворювань – починаючи від артрозу великих суглобів (колінного, тазостегнового) і закінчуючи серцевою недостатністю і інфарктом.

Стопа – це головний амортизатор тулуба, завдяки якому людина ходить і бігає. Але для здійснення ходьби важливі всі м’язи нижніх кінцівок, і найменша недостатність одного з цих м’язів може привести до збою в роботі інших.

Всі м’язи підкоряються дуже чітким руховим схемам. Наприклад, перший крок при звичайній ходьбі йде за такою схемою: згинання тазостегнового суглоба під дією сіднично-стегнових м’язів і двоголового м’яза стегна, яке переходить в згинання гомілковостопного суглоба за допомогою групи м’язів-згиначів цього суглоба і, нарешті, в розгинання пальців стопи загальними і власними м’язами-розгиначами. І якщо в одній з ланок цього ланцюга виникло порушення, страждають і всі інші ланки ланцюжка.

Але при чому тут інфаркт і ішемічна хвороба серця, запитаєте ви. Справа в тому, що серцево-судинна система утворює два кола кровообігу – артеріальне і венозне. В артеріях кров тече від серця до органів і тканин, а в венах, навпаки, від тканин до серця. Де сходяться ці два кола? Правильно, в м’язах стоп, де по артеріоло-венулярних анастомозах кров з артеріальних судин потрапляє в венозні. І в разі тривалої гіпофункції тих чи інших м’язів зменшується швидкість і об`єм кровотоку!

Тобто порушення рухового ланцюга, яке створюють м’язи, веде до проблем з колінним і тазостегновим суглобами, далі – до варикозної судинної недостатності і, нарешті, до серцевої недостатності.

Робимо зарядку!

Оскільки плоскостопість – це перш за все слабкість м’язів стопи, для того щоб впоратися з проблемою або хоча б уповільнити розвиток хвороби, необхідно ці м’язи зміцнити. Допоможуть в цьому спеціальні вправи.

Виконуючи гімнастику для стоп, необхідно приділяти велику увагу диханню. Дихання повинно бути дуже глибоким (треба дихати так, щоб вас чули в сусідній кімнаті). А щоб цього домогтися, потрібно стежити за м’язами живота, які при видиху повинні втягуватися всередину, до хребта.

«Відштовхування стопою»

Вихідне положення. Лежачи на спині, руки лежать вільно, ноги прямі, на ширині плечей.

По черзі витягайте великий палець стопи (до максимально можливого випрямлення тилу стопи) і згинайте його до себе, роблячи рух п’ятою. Рухайте пальцями вперед-назад. Разом і по черзі.

«Обертання»

В. П. Таке ж.

По черзі обертайте стопою проти і за годинниковою стрілкою. Слідкуйте тільки за великими пальцями ніг. Саме ними намагайтеся креслити кола.

«Двірники»

В. П. Таке ж.

По черзі зводьте великі пальці і розводьте максимально в сторони. При зведенні намагайтеся, щоб великі пальці ніг торкалися підлоги або матраца. При розведенні пальців скручуватися повинна вся гомілка.

«Кулак»

В. П. Таке ж.

Максимально стисніть пальці стоп, як ніби хочете схопити ними якийсь предмет, потім максимально розчепірте пальці, розтягнувши підошву стопи.

Всі вправи виконуйте по 15-20 разів до відчуття тепла в працюючих суглобах. Якщо суглоби почнуть хрустіти, нічого страшного – не звертайте уваги на звук.

Іноді при виконанні гімнастики можуть виникати судоми в литкових м’язах. Не лякайтесь. Помасажуйте ці м’язи, навіть якщо буде боляче: ви на правильному шляху.

Як уникнути плоскостопості у дитини

Щоб уникнути плоскостопості, зміцнювати м’язи стопи необхідно з самого раннього дитинства. Ось кілька порад батькам, які допоможуть вберегти малюка від розвитку плоскостопості.

Робіть масаж стоп. Починати можна вже з 6-8-місячного віку, коли малюк ще не ходить.

Стрибайте. Як тільки дитина почне вставати на ніжки, створювати йому умови для того, щоб вона почала стрибати в домашньому дитячому куточку, на батуті, взявшись руками за кільця або трапецію.

Ходіть босоніж. Краще по нерівній поверхні: по пляжу, по камінню, по землі. Нехай дитина бігає, нехай у неї працюють м’язи стопи – при бігу по камінню ці м’язи скорочуються, отже, розвиваються. І це є кращою профілактикою плоскостопості.

Полюбіть холодну воду. Треба привчати дітей після босоногої біганини по дому обполіскувати ноги перед сном холодною водою.

Грайте. Дуже добре, щоб дитина катала босою ногою м’ячики типу тенісного і всякі інші відповідні для цього предмети: круглі палиці, масажери.

Займайтеся спортом. Стрибки через скакалку, біг, рухливі ігри – все це повинно бути присутнім в житті дитини.

А ось до ортопедичного взуття з жорсткою підошвою потрібно ставитися обережно. Вважається, що воно сприяє розвитку стопи, але насправді вона фіксує стопу і не дає розвиватися її м’язам.

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