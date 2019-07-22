Поточні дані у тернопільських виборчих округах

За даними електронних протоколів, відправлених у ЦВК з Тернопільської області, маємо наразі такі результати:

за партійними списками (83,2% опрацьованих протоколів):

“Слуга народу” – 31,6%

“Європейська солідарність” – 12,4%

ВО “Батьківщина” – 12,4%

“Голос” – 12,3%

“Радикальна партія Ляшка” – 8,0%

ВО “Свобода” – 6,7%

“Сила і честь” – 3,9%

“Українська стратегія Гройсмана” – 3,0%

“Громадянська позиція” – 2,3%

“Опозиційна платформа – За життя” – 1,8%

“Самопоміч” – 1,5%

у мажоритарних округах Тернопільської області

№163 (Тернопіль) – 61,2% протоколів:

Богданець Андрій (“Слуга народу”) – 25,9%

Черкашин Максим (“Голос”) – 15,3%

Барна Степан (“Європейська солідарність”) – 14,0%

Бицюра Леонід (“Свобода”) – 11,7%

№164 (місто Кременець, Збаразький, Лановецький, Підволочиський, Шумський райони, частина Кременецького району) – 98,1% протоколів:

Василів Ігор (“Слуга народу”) – 21,5%

Головко Михайло (“Свобода”) – 20,8%

Боярський Вадим (“Батьківщина”) – 14,5%

Чоботарь Валерій (“Європейська солідарність”) – 10,7%

Кравець Володимир (самовисування) – 9,0%

Яциковський Богдан (“Радикальна партія Олега Ляшка”) – 8,8%

№165 (місто Бережани, частина міста Тернополя, Бережанський, Зборівський, Козівський, Підгаєцький, Тернопільський райони, частина Кременецького району) – 90,2% протоколів:

Чайківський Іван (самовисування) – 34,5%

Юрик Тарас (“Європейська солідарність”) – 18,2%

Кісілевич Володимир (“Слуга народу”) – 16,5%

Мартюк Василь (“Голос”) – 9,2%

№166 (Бучацький, Гусятинський, Монастириський, Теребовлянський райони) –58,9% протоколів:

Люшняк Микола (самовисування) – 31,5%

Сопель Ігор (“Слуга народу”) – 20,0%

Стечишин Алла (самовисування) – 13,1%

Бліхар Володимир (“Батьківщина”) – 8,8%

Роман Василіцький (“Самопоміч”) – 7,9%

Олег Вітвіцький (“Голос”) – 7,6%

№167 (місто Чортків, Борщівський, Заліщицький, Чортківський райони) – 91,0% протоколів:

Гевко Володимир (“Слуга народу”) – 22,7%

Шматько Володимир (“Сила людей”) – 15,9%

Квач Алла (“Голос”) – 14,1%

Сиротюк Олег (“Свобода”) – 11,2%

Барна Олег (“Європейська солідарність”) – 8,4%