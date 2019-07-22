Поточні дані у тернопільських виборчих округах
За даними електронних протоколів, відправлених у ЦВК з Тернопільської області, маємо наразі такі результати:
за партійними списками (83,2% опрацьованих протоколів):
“Слуга народу” – 31,6%
“Європейська солідарність” – 12,4%
ВО “Батьківщина” – 12,4%
“Голос” – 12,3%
“Радикальна партія Ляшка” – 8,0%
ВО “Свобода” – 6,7%
“Сила і честь” – 3,9%
“Українська стратегія Гройсмана” – 3,0%
“Громадянська позиція” – 2,3%
“Опозиційна платформа – За життя” – 1,8%
“Самопоміч” – 1,5%
у мажоритарних округах Тернопільської області
№163 (Тернопіль) – 61,2% протоколів:
Богданець Андрій (“Слуга народу”) – 25,9%
Черкашин Максим (“Голос”) – 15,3%
Барна Степан (“Європейська солідарність”) – 14,0%
Бицюра Леонід (“Свобода”) – 11,7%
№164 (місто Кременець, Збаразький, Лановецький, Підволочиський, Шумський райони, частина Кременецького району) – 98,1% протоколів:
Василів Ігор (“Слуга народу”) – 21,5%
Головко Михайло (“Свобода”) – 20,8%
Боярський Вадим (“Батьківщина”) – 14,5%
Чоботарь Валерій (“Європейська солідарність”) – 10,7%
Кравець Володимир (самовисування) – 9,0%
Яциковський Богдан (“Радикальна партія Олега Ляшка”) – 8,8%
№165 (місто Бережани, частина міста Тернополя, Бережанський, Зборівський, Козівський, Підгаєцький, Тернопільський райони, частина Кременецького району) – 90,2% протоколів:
Чайківський Іван (самовисування) – 34,5%
Юрик Тарас (“Європейська солідарність”) – 18,2%
Кісілевич Володимир (“Слуга народу”) – 16,5%
Мартюк Василь (“Голос”) – 9,2%
№166 (Бучацький, Гусятинський, Монастириський, Теребовлянський райони) –58,9% протоколів:
Люшняк Микола (самовисування) – 31,5%
Сопель Ігор (“Слуга народу”) – 20,0%
Стечишин Алла (самовисування) – 13,1%
Бліхар Володимир (“Батьківщина”) – 8,8%
Роман Василіцький (“Самопоміч”) – 7,9%
Олег Вітвіцький (“Голос”) – 7,6%
№167 (місто Чортків, Борщівський, Заліщицький, Чортківський райони) – 91,0% протоколів:
Гевко Володимир (“Слуга народу”) – 22,7%
Шматько Володимир (“Сила людей”) – 15,9%
Квач Алла (“Голос”) – 14,1%
Сиротюк Олег (“Свобода”) – 11,2%
Барна Олег (“Європейська солідарність”) – 8,4%
One thought on “Поточні дані у тернопільських виборчих округах”
І Барни, і “Свобода” пролетіли як фанера. Можливо, нарешті, люди зрозуміли, чого та сволота варта.