Нацбанк випустив медаль до 100-річчя Чортківської Офензиви (Фото)

Національний Банк України випустив пам’ятну медаль, присвячену наступальній операції Української Галицької армії – Чортківській офензиві, що була проведена 7-28 червня 1919 року з метою визволення всієї території Західно-Української Народної Республіки. Чортківська офензива, що відбулася у найнапруженіший період українських визвольних змагань 1917 – 1921 років, засвідчила волю українців до боротьби та є для нащадків зразком національної гідності та мужності.

На аверсі медалі розміщено: напис УКРАЇНА (унизу), під яким малий Державний Герб України, праворуч і ліворуч від якого роки – 1919 і 2019; у центрі зображено Тризуб, оповитий гілками калини (з дизайну ордена Української Галицької Армії автора Михайла Бринського); по колу стилізований напис – ЗВИТЯГА УКРАЇНСЬКОЇ ГАЛИЦЬКОЇ АРМІЇ; праворуч від тризуба – логотип Банкнотно-монетного двору Національного банку України.

На реверсі медалі зображено динамічну стилізовану композицію за мотивом живописного полотна Юліана Крайківського “Чортківська офензива”, який був учасником тих подій: у центрі на дзеркальному тлі – кінний вояк, на другому плані силуети двох вершників; розміщено написи: ЧОРТКІВСЬКА ОФЕНЗИВА (праворуч півколом), унизу зазначено історичну дату наступальної військової операції: 07 – 28.06.1919.

Фото ГО “Альтернатива – Чортків”.