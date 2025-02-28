Светильник для дома

На сегодняшний день сложно представить любое коммерческое или жилое помещение без соответствующего освещения. Поэтому на рынке существует большое разнообразие светильников для любых нужд. В этой статье мы подробнее пройдемся по светильникам для дома и поможем с выбором необходимого светильника.

Виды светильников для дома

В ассортименте интернет-магазина Лампочка, Вы найдете следующие виды светильников:

Потолочные светильники – такие модели светильников идеально подойдут для освещения больших площадей. Они обеспечивают яркое и равномерное освещение в помещении. Настенные светильники – это отличный вариант, чтобы подчеркнуть определенную зону в доме. Подвесные светильники – такой вид светильников часто используют для создания атмосферного освещения в гостиных, столовых, барных стойках и т.д. Точечные светильники – такие светильники являются незаменимым элементом современного интерьера, позволяющим создавать эффективное и эстетическое освещение. Они идеально подходят для разных помещений, от кухни до ванной, и благодаря своей универсальности могут использоваться в любом дизайне. Линейные светильники – имея линейную конструкцию обычно используются в создании освещения в гараже, производствах, магазинах и т.д.

Как выбрать светильники для дома?

Перед покупкой качественного и необходимого Вам светильника нужно обратить внимание на следующие параметры:

Мощность и яркость.

Мощность оказывает непосредственное влияние на качество освещения, неправильный ее выбор может привести к недостаточному освещению или наоборот к лишнему яркому свету, которое может быть неприятным и вредным для глаз. А яркость измеряется в люменах и показывает, сколько света может излучать светильник, чем выше показатель тем ярче будет освещение.



Цветовая температура.

Этот параметр измеряется в Кельвинах и определяет цвет освещения. Для лучшего понимания данного параметра можете ориентироваться на данную табличку:

2700K – 3000K – излучает теплый желтоватый цвет, подходит для освещения зон отдыха.

4000K – 4500K – нейтральный белый цвет, это универсальный вариант. Подойдет к любому типу помещений.

5000K – 6500K – холодный белый цвет, такой тип освещения подходит для промышленных и рабочих зон.



Индекс цветопередачи (CRI)

Следует обратить внимание и на такой показатель, чем он выше, тем более естественно будет выглядеть освещение и предметы в нем.



Степень защиты (IP)

Такой показатель играет немаловажную роль, ведь не каждый светильник для дома можно использовать во влажном или в помещении с высокой концентрацией пыли. В коде вида IPXX первое число означает, насколько прибор защищен от попадания пыли, а второй показывает степень защищенности от попадания капель воды, брызг и т.п. К примеру:

IP20 – такие модели светильников не следует использовать во влажных помещениях, ведь они не имеют достаточной защиты и используют их только в сухих помещениях.

IP44 – предназначены для установки в закрытых помещениях. Светильник с такой степенью защиты никогда не должен находиться на открытом воздухе.

IP65 и выше – считается идеальным для погрузочного бытового и коммерческого использования, поскольку обеспечивает полную защиту от посторонних тел и струй воды.

Где купить качественные светильники для дома?

Если вы ищете широкий выбор светильников по доступным ценам, обратитесь в наш интернет-магазин Lampochka. В каталоге представлено множество моделей для любых нужд.