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Бізнес-Погляд 

Светильник для дома

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На сегодняшний день сложно представить любое коммерческое или жилое помещение без соответствующего освещения. Поэтому на рынке существует большое разнообразие светильников для любых нужд. В этой статье мы подробнее пройдемся по светильникам для дома и поможем с выбором необходимого светильника.

Виды светильников для дома

В ассортименте интернет-магазина Лампочка, Вы найдете следующие виды светильников:

  1. Потолочные светильники – такие модели светильников идеально подойдут для освещения больших площадей. Они обеспечивают яркое и равномерное освещение в помещении.
  2. Настенные светильники – это отличный вариант, чтобы подчеркнуть определенную зону в доме.
  3. Подвесные светильники – такой вид светильников часто используют для создания атмосферного освещения в гостиных, столовых, барных стойках и т.д.
  4. Точечные светильники – такие светильники являются незаменимым элементом современного интерьера, позволяющим создавать эффективное и эстетическое освещение. Они идеально подходят для разных помещений, от кухни до ванной, и благодаря своей универсальности могут использоваться в любом дизайне.
  5. Линейные светильники – имея линейную конструкцию обычно используются в создании освещения в гараже, производствах, магазинах и т.д.

Как выбрать светильники для дома?

Перед покупкой качественного и необходимого Вам светильника нужно обратить внимание на следующие параметры:

  1. Мощность и яркость.
    Мощность оказывает непосредственное влияние на качество освещения, неправильный ее выбор может привести к недостаточному освещению или наоборот к лишнему яркому свету, которое может быть неприятным и вредным для глаз. А яркость измеряется в люменах и показывает, сколько света может излучать светильник, чем выше показатель тем ярче будет освещение.

  2. Цветовая температура.
    Этот параметр измеряется в Кельвинах и определяет цвет освещения. Для лучшего понимания данного параметра можете ориентироваться на данную табличку:
    2700K – 3000K – излучает теплый желтоватый цвет, подходит для освещения зон отдыха.
    4000K – 4500K – нейтральный белый цвет, это универсальный вариант. Подойдет к любому типу помещений.
    5000K – 6500K – холодный белый цвет, такой тип освещения подходит для промышленных и рабочих зон.

  3. Индекс цветопередачи (CRI)
    Следует обратить внимание и на такой показатель, чем он выше, тем более естественно будет выглядеть освещение и предметы в нем.

  4. Степень защиты (IP)

Такой показатель играет немаловажную роль, ведь не каждый светильник для дома можно использовать во влажном или в помещении с высокой концентрацией пыли. В коде вида IPXX первое число означает, насколько прибор защищен от попадания пыли, а второй показывает степень защищенности от попадания капель воды, брызг и т.п. К примеру:

  • IP20 – такие модели светильников не следует использовать во влажных помещениях, ведь они не имеют достаточной защиты и используют их только в сухих помещениях.
  • IP44 – предназначены для установки в закрытых помещениях. Светильник с такой степенью защиты никогда не должен находиться на открытом воздухе.
  • IP65 и выше – считается идеальным для погрузочного бытового и коммерческого использования, поскольку обеспечивает полную защиту от посторонних тел и струй воды.

Где купить качественные светильники для дома?

Если вы ищете широкий выбор светильников по доступным ценам, обратитесь в наш интернет-магазин Lampochka. В каталоге представлено множество моделей для любых нужд.

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