Синтетика или полусинтетика: какое масло Хадо лучше

Чтобы мотор авто работал как нужно, независимо от используемого горючего, требуется использовать подходящие смазочные материалы. Сейчас на рынке представлено множество вариантов, в том числе прекрасно себя зарекомендовало масло Хадо, которое может похвастаться отличным составом с добавлением ревитализантов, большим выбором товаров по вязкости и прочим параметрам. Перед покупкой нужно разобраться, чем синтетика отличается от полусинтетики.

Особенности синтетического масла

Во время изготовления синтетического масла осуществляется глубокая переработка нефтяных продуктов путем химического синтеза. По итогу моторное масло 5W-40 или другой вязкости содержит много примесей, которые обеспечивают такие преимущества смазочного материала:

прекрасно переносит скачки температур — меньше подвержено окислению и утолщению при высоких температурах, а также обладает лучшей текучестью при низких;

отлично демонстрирует себя в тяжелых условиях эксплуатации (во время пуска двигателя, прогрева и холостых оборотов);

обеспечивает экономичный расход — синтетическое масло проникает в мельчайшие зазоры и дольше отрабатывается;

хорошо очищает двигатель от отложений и нагара, поддерживая его чистоту и эффективность работы.

Однако синтетическое масло дороже других смазочных материалов. Продукт не стоит заливать в мотор, если:

двигателю нужна обкатка;

есть множество отложений на деталях, подверженных трению;

недавно проводился капремонт;

есть сальники с «набивкой»;

в авто установлен роторно-поршневой мотор.

Во других случаях синтетика отлично подходит для того, чтобы обеспечить бесперебойное функционирование мотора.

Свойства и преимущества полусинтетики

Полусинтетика изготавливается из минеральных и синтетических материалов. Чаще всего объем синтетических компонентов составляет 40–50%. К основным преимуществам полусинтетического масла относятся:

отличная защита от износа;

хорошее проникновение в мотор;

низкая склонность к испаряемости;

доступная цена.

Но у полусинтетики есть определенные недостатки: меньшая эффективность и больший расход по сравнению с синтетическим маслом. Продукт не стоит использовать при низких температурах, поскольку тогда он сильно густеет.

Какое масло выбрать: синтетика или полусинтетика

Синтетическое масло значительно превосходит полусинтетику по техническим свойствам. В то же время синтетика обойдется примерно в 1,5 раза дороже. Если в приоритете доступная стоимость, но не хочется слишком жертвовать качеством, то можно смело выбирать полусинтетику.

Для новых и высокопроизводительных автомобилей, особенно с турбонаддувом или высокой степенью сжатия, лучше подходит синтетическое масло. Оно обеспечивает надежную защиту и производительность в тяжелых условиях. Для машин среднего возраста или меньшей нагрузки полусинтетическое масло может быть достаточным и более экономичным выбором.

Обязательно проверяйте руководство по эксплуатации автомобиля. Производители обычно указывают рекомендуемый тип масла, основываясь на характеристиках двигателя.