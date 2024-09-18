Технології будівництва модульних будинків: як це працює

Технологія модульних будинків багатьом здається інновацією, але насправді їй уже кілька століть. Ще у XVII столітті перші модульні будівлі привезли до Північної Америки із Англії. Проте справжній прорив у розвитку цієї технології відбувся в середині XIX століття у Великій Британії та США. У 1851 році під час Великої виставки в Лондоні показали знаменитий “Кришталевий палац”, споруджений з попередньо виготовлених елементів. Це був одним із перших великих проєктів у сфері модульного будівництва. ​

На початку XX століття популярність модульних будинків суттєво зросла: компанії активно продавали комплекти для будівництва житла, які потім швидко збирали на місці, наче конструктор. А після Другої світової війни технологія модульних будинків стала особливо затребуваною: її використовували для швидкого будівництва житла ветеранам, які повернулися з фронту​.

В Україні технологія зведення модульного житла почала набирати популярність на початку 2010-х років, проте на початкових етапах її використовували переважно для комерційних або тимчасових споруд, таких як офіси чи будівлі для соціальних проєктів. Ближче до середини 2010-х років технологія почала активно впроваджуватися і в житловому будівництві: з’явилися такі компанії як Trident Modular та інші.

Зведення модульного будинку: поетапний процес

То як же насправді можна отримати справжній будинок за кілька місяців? Елементи майбутнього житла виробляють на заводі, де всі процеси відбуваються під контролем фахівців, а потім ці конструкції транспортують на місце “будівництва” та збирають. Це дозволяє уникнути затримок, пов’язаних із погодними умовами чи нестачею робочої сили, які часто виникають при традиційному будівництві.

На першому етапі архітектори та інженери створюють детальний проєкт майбутнього будинку. Це дозволяє клієнтам обрати планування, розташування кімнат та дизайн будівлі. Основна перевага модульних будинків у їхній гнучкості — можна обрати як невеликий котедж, так і багатоповерховий дім.

Після затвердження проєкту будинок починають виготовляти на заводі. Кожен модуль (частина будинку) виробляється окремо під контролем висококваліфікованих робітників. Це може бути стіна, частина даху або навіть готова кімната. Під час виготовлення використовуються сучасні матеріали, що забезпечують високу енергоефективність та довговічність будинку.

Після завершення виготовлення всі модулі транспортують на будівельний майданчик. Цей етап потребує детального планування, особливо коли йдеться про важкодоступні місця або складні ландшафти.

Далі — збірка на місці. На відміну від традиційного будівництва, де процес може тривати місяці чи навіть роки, збірка модульного будинку на місці займає від кількох днів до кількох тижнів, залежно від масштабу проєкту. Модулі з’єднують між собою, встановлюють інженерні мережі та комунікації, після чого будинок готовий до експлуатації.

На останньому етапі виконують роботи з внутрішнього та зовнішнього оздоблення будинку. Це може включати встановлення підлоги, фарбування стін або монтаж сантехнічних елементів.

Переваги модульного будівництва

Швидкість зведення. Завдяки одночасному виготовленню елементів на заводі та підготовці ділянки під фундамент, модульні будинки можна побудувати в кілька разів швидше, ніж традиційні. Якість матеріалів і будівництва. Контроль якості на заводі дозволяє уникнути багатьох помилок, характерних для традиційного будівництва. Економія. Виробництво модулів на заводі мінімізує кількість відходів, що робить модульне будівництво більш екологічним та економічно вигідним. Гнучкість дизайну. Можливість адаптації будинку під потреби клієнта, а також розширення будівлі за рахунок додавання нових модулів. Стійкість до погодних умов. Завдяки використанню сучасних технологій та матеріалів, модульні будинки забезпечують високу теплоізоляцію та стійкість до зовнішніх впливів.

Часто виробників модульних будинків звинувачують у недовговічності такого типу житла. Подібне помешкання дійсно не таке довговічне, як традиційний будинок, і навряд чи вам вдасться передати його в спадок онукам. Однак модульний дім може прослужити вам багато років, приносити багато щасливих митей і радувати затишком. Головне — вибрати компанію, яка зводить дійсно якісне житло та дає гарантію результату.

Модульні будинки та екологічність

Однією з важливих переваг модульних будинків є їхній екологічний вплив. Завдяки ефективному використанню ресурсів під час виготовлення модулів на заводі, значно зменшується кількість будівельних відходів, а сучасні матеріали забезпечують енергоефективність будинку. Крім того, модульне будівництво дозволяє використовувати поновлювані джерела енергії, такі як сонячні панелі або системи збору дощової води, що робить його більш дружнім до довкілля та допомагає зменшити експлуатаційні витрати.