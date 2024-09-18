Рада провалила постанову про дерусифікацію понад 300 населених пунктів. Депутати заблокували трибуну

Верховна Рада не змогла ухвалити постанову про перейменування 333 населених пунктів у межах процесу деколонізації та дерусифікації. Парламентарі вирішили блокувати трибуну.

Про це повідомили народні депутати Ірина Геращенко, Олексій Гончаренко та Роман Лозинський.

Постанову підтримали лише 208 депутатів. За словами Лозинського, парламент «провалив історичний шанс викинути з карти України все те, що було нав’язано москвою протягом століть поневолення».

Через це парламентарі вирішили блокувати трибуну Верховної Ради з вимогою зібрати погоджувальну раду і повторно винести на розгляд цю постанову. А до того часу, як вирішили депутати, парламент не працюватиме.

«Не можуть більше в Україні бути населені пункти, які несуть назви всіх цих радянських катів, які нищили Україну», — наголосила Геращенко.

За її словами, біля трибуни зібралися члени всіх парламентських фракцій, окрім колишніх представників нині забороненої партії «Опозиційна платформа — за життя».

Доповнено о 12:17. Депутати пішли на погоджувальну раду щодо постанови.

Деколонізація та дерусифікація

З початком повномасштабної війни росії проти України в суспільстві виник запит на розірвання будь-яких зв’язків з країною-агресором. Такі прагнення українців демонструють соціологічні опитування.

Згідно з опитуванням, проведеним фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова, 59% українців підтримують перейменування топонімів, назви яких пов’язані з рф, СРСР чи російською імперією.

Протягом 2022 року в Україні перейменували 9859 топонімів і демонтували 145 пам’ятників, пов’язаних з пропагандою російської імперської політики.

А у квітні 2023-го президент Зеленський підписав закон, який забороняє давати географічним об’єктам назви, пов’язані з росією. Автори закону переконані, що він дозволить очистити суспільний простір від нав’язаних ідеологем, а також встановить історичну справедливість і відновить українську історико-національну топоніміку, доповнить її іменами новітніх героїв.