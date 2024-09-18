У селі Біла вибиратимуть старосту
6 жовтня у центрі культурних послуг с. Біла відбудеться письмове опитування мешканців щодо вибору старости Білівського старостинського округу: свою кандидатуру може подати і ВИ!
Про це сьогодні керівництво громади домовилось із активом села Біла, повідомляють у Чортківській міській раді.
У неділю, 6 жовтня, протягом дня (точні години уточнимо згодом) триватиме письмове опитування щодо вибору старости Білівського старостинського округу.
Подати свою кандидатуру може кожен! Достатньо звернутись в Чортківську міську раду із відповідною письмовою заявою, подати друковану автобіографію та фотографію. Кінцевий термін подання – 30 вересня (включно).
Вимоги до кандидатів:
вільне володіння державною мовою;
вільне володіння персональним комп’ютером;
бажано досвід роботи з нормативно-правовими документами;
навики підготовки документів.
бажання змінювати своє село на краще, часто працювати понаднормово та без вихідних.