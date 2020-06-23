Точные прогнозы на футбол от ведущего сайта Украины

Хотите знать наперёд, как сыграют свои ближайшие встречи «Барселона» и «Реал»?

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Узнайте, в каком настроении команды подходят к очередному матчу и каковы шансы сделать хет–трик у Месси, Роналду и Левандовски. Наконец, забьёт ли «Бавария» 100 мячей в текущем сезоне? «Красные» уже практически гарантировали себе победу в чемпионате. Также открытым остается вопрос количества голов именитого польского нападающего мюнхенского клуба. Кто положит больше «круглых» в сетку ворот соперника: он или «бык» Тимо Вернер?

В представленных прогнозах на футбол на сайте есть место фактам. Там можно узнать, что забитые за 31 тур Бундеслиги 92 мяча «Баварии» – это рекорд турнира. Но главное – составы. Кто 100 % выйдет на поле, а кто останется сидеть на лавке? Впрочем, учитывая текущую возможность проводить 5 (!) замен в связи ускоренным режимом проведения состязаний, долго в запасе игрокам сидеть не приходится.

Смотрите коэффициенты главных букмекерских контор и делайте собственные выводы. Например, если аутсайдер победит лидера, есть возможность поднять начальную ставку в 17 (!) раз. Также немалые деньги можно заработать, просто наблюдая за «великим и ужасным» украинским футболом, где не менее интересно.

Премьер-лига Украины по футболу: большая битва за выход в Лигу чемпионов

За 6 туров до завершения украинского чемпионата лидер «Шахтер» опережает ближайшего конкурента в лице «Динамо» на 16 (!) очков, которые «горняки» вряд ли растеряют – в таком случае ставка будет в районе 1000/1! Зато еще ведется напряженная борьба за второе место, и в этом Премьер-лига Украины по футболу прекрасна.

За вторую строчку борются сразу три клуба:

киевские «динамики»,

черниговская «Десна»,

луганская «Заря».

Именно она даёт право участвовать в квалификационном раунде Лиги чемпионов.

Более того, третья строчка позволит команде, которая её займёт, попасть в квалификационный раунд Лиги Европы без участия в раунде плей–офф с остальными клубами своей страны.

А вот команды, участвовавшие в этом сезоне Премьер-лиги Украины по футболу и занявшие в итоге места с 4–го по 6–е в чемпионской группе, а также победитель группы вылета сразятся друг с другом за оставшуюся еврокубковую путевку во второй по значимости европейский клубный турнир.

Большинство экспертов сходятся во мнении, что на второй строчке финиширует «Динамо» либо «Заря». А вот старательной «Десне» отводят чуть меньше шансов. С другой стороны, вероятность, что «северяне» окажутся на третьем месте, очень большая.

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