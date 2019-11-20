Топ найкращих піц

У сучасні часи неможливо уявити мегаполіс без піци. Через розвиток кур’єрської служби, замовити піцу з доставкою на свій дім стало дуже легко. Піцерії є у всіх містах України, але одні з найкращих піц роблять саме у Львові. Вони готуються справжніми майстрами з використанням різних приправ та сирів з морепродуктами. Отже представимо рейтинг з 10 найкращих, які ви можете скуштувати:

Маргарита

Сицилійська

Пепероні

4 сиру

Баварська

Гостра Мексикано

Грибна

М’ясна

4 сезони

Гавайська

Маргарита

Маргарита – найпопулярніша у всьому світі. Вона походить з Італії і завжди виготовляється по одному стандарту. Спочатку тісто змащується томатною пастою, потім в печі Маргарита знаходиться 12 хвилин і вже після цього додається сир та оливкове масло. Для краси, зверху кладуться гілки базиліка. Саме так, просто і швидко готується піца, яку кожен знає за її відмінний смак.

Сицилійська

Сицилійська відома у світі майже так само як і Маргарита. Її основними інгредієнтами є анчоуси, сир пекоріно та томати. Далі до піци може буди додано все, що завгодно: від оливок і до ананасів. Головна причина всесвітньої любові полягає у змішуванні гострого смаку і екзотичних поєднань.

Пепероні

Ця страва більш відома як американська, а не як італійська. В Америці вона посідає перше місце серед найсмачніших страв, заливши позаду навіть улюблену американську їжу – гамбургери. Її секрет полягає у гостроті та ковбасках, без яких неможливо уявити справжню Пепероні.

4 сира

4 сира – страва, головна начинка якої, як не дивно, складається з 4 сирів. Зазвичай це пармезан, дор блю, моцарелла або Едам. Є ще багато видів сирів, що можуть додаватись до цієї піци, але це основні. Саме вони роблять із звичайної страви ідеальну закуску для білого вина. Післясмак після цього поєднання залишається дуже приємний – на язиці ніби тане ніжний смак сирів. Нічого зайвого, ні томатного соку, ні м’ясних інгредієнтів.

Баварська

Дуже ситна та смачна піца, яка чимось походить на папероні. Але між ними є одна велика різниця – у баварській використовуються тільки баварські ковбаски. Ніжна скоринка та начинка з моцарели та пармезану тільки доповнюють смак і роблять страву ще кращою.

Гостра Мексикано

З назви зрозуміло, що піца буде гостра і родом з мексиканської кухні. До її складу входять відразу обидва види ковбас: баварські і салямі. Їх поєднання, укупі з гостротою, порадують справжніх гурманів.

Грибна

Гриби почали часто використовуватися при приготуванні піц зовсім недавно, але швидко знайшли свою популярність, через це гриби почали часто з’являтись у стравах, але потім вони започаткували новий вид піци. Ця піца повністю зроблена з грибів, ніяких томатів і м’ясних компонентів. Найчастішим компонентом начинки є печериці, але в залежності від ресторану та рецепту начинка може відрізнятися.

М’ясна

Якщо ви хочете по-справжньому наїстися піцою, то ваш вибір – м’ясна. Її начинка завжди налічує 3 або 4 види м’яса чи ковбас, що вкупі з двома різновидами сиру зможе задовольнити справжніх гурманів. Це надзвичайно ситна і смачна страва.

4 сезони

Ця піца нагадує експеримент. Вона розділена на 4 частини, кожна з яких символізує певну пору року і відрізняється від іншої частини. Замовивши одну, ви отримуєте цілих 4, різних за смаком та інгредієнтами страви.

Гавайська

Остання в нашому переліку – Гавайська. Вона трохи незвичайна, навіть екзотична, адже поєднання шинки, ананасів та сиру – рідке явище. Але завдяки майстерності пекарів вона має бездоганний смак, а змішування різноманітних інгредієнтів тільки підкреслює його.