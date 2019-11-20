Где купить кожаные женские сумки в Украине – руководство к покупке

Женская сумка является неотъемлемой частью образа каждой девушки. Сложно представить модницу, которая решит выйти на прогулку или отправиться на официальную встречу без столь важного атрибута. Стоимость сумок может кардинально отличаться в зависимости от моделей и места покупки. Вы можете узнать, какая средняя цена изделия в Украине на страницах интернет-магазинов.

Где купить кожаную сумку

Если вы решили купить качественную сумку, определитесь с местом для ее покупки. Вы можете сделать это, не выходя из дома, либо отправиться на шоппинг по магазинам. Для тех, кто предпочитает примерять изделие перед покупкой, лучше всего подойдет рынок либо торговый центр. На рынке вы можете получить сумочку со скидкой. В торговых центрах, как правило, есть большое количество островков и магазинов с огромным выбором различных товаров. Вы сможете с легкостью подобрать подходящую модель.

Если вы предпочитаете покупать товары сидя за компьютером, для вас прекрасно подойдут интернет-магазины. Здесь вы можете любоваться образцами неограниченное количество времени. Среди ресурсов можно выделить следующие:

prom.ua;

shafa.ua;

lamoda.ua;

inbag.ua и многие другие.

Каждый из сайтов предлагает огромный выбор моделей кожаных сумок с красивым декором. С удобством можно купить женскую сумку в интернет-магазине Киева – InBag.

Как выбрать качественный аксессуар для женщин

На выбор женской сумки для повседневного ношения нужно обратить особое внимание. С первого взгляда кажется, что в этом нет ничего сложного. Можно приобрести первую попавшуюся вещь по невысокой цене и использовать для каких-либо целей. Но это не так. Низкое качество аксессуара для женщин может грозить быстрым появлением потертостей и изменением цвета. В то же время, качественные кожаные сумки отличаются высоким уровнем износостойкости и долгим сроком службы.

Первым делом при дополнении образа сумкой нужно обратить внимание на ее цвет. Кожаное изделие для ежедневного использования должно иметь нейтральный, однотонный цвет. В таком случае аксессуар не сможет испортить ваш образ. Особенно, если выбранная модель имеет белый или черный цвет. Такие изделия подходят практически к любому стилю.

Кожаная сумка может быть выполнена в различном размере и форме. Качественный женский атрибут большого размера должен иметь ровные швы и аккуратно пришитые карманы. В противном случае при полном наполнении аксессуара швы могут разойтись, и его содержимое окажется на полу. Не стоит покупать изделие, перенасыщенное элементами декора – оно может оказаться недолговечным.

Как отличить натуральную кожу от искусственной

Для тех, кто предпочитает использование натуральных материалов при создании своего образа, подойдут изделия из натуральной кожи. Но не в каждом магазине можно найти качественные кожаные товары. Вы можете встретиться с сумками из искусственной кожи. Существует ряд условий, которые помогут в определении типа кожи:

Запах – натуральные материалы не имеют примесей (особенно синтетических), что сразу заметно по запаху. Тепло – натуральная кожа сохраняет тепло, это можно легко проверить. Достаточно подержать изделие в руке, если через несколько минут поверхность все еще теплая, значит перед вами аксессуар из натуральной кожи. На поверхности сумок из натуральной кожи можно увидеть рисунок, который не повторяется ни на одной модели. Искусственная кожа имеет повторяющийся рисунок. Тактильные ощущения не подведут вас при определении качества материала. Натуральная кожа мягкая и упругая, при нажатии и растяжении быстро приобретает первоначальную форму. В местах сгибов кожа имеет такой же цвет, как и на остальной поверхности. Искусственная кожа на изгибах покрывается складками. Обратная сторона изделия из натуральной кожи бархатистая, похожа на замшу. Срез кожаного изделия имеет волокнистую структуру, на срезе искусственной кожи вы увидите гладкую поверхность. Образец материала. К изделию может быть приложен небольшой образец изделия, форма которого скажет о качестве материала. Ромб говорит о том, что перед вами искусственная кожа, фигурный ромб – натуральная. От огня кожаное изделие будет сжиматься, а искусственная кожа моментально вспыхнет, издавая при этом едкий запах. Изделие из натуральной кожи не стоит подвергать воздействию влаги – сумка сразу впитает воду, на поверхности останется пятно. Искусственная кожа не впитывает влагу.

Перечисленные советы помогут отличить натуральную кожу от искусственной и выбрать качественную сумку в считанные минуты.

Как отличить женскую сумку от мужской

Женская сумка — это часть образа ее обладательницы. Декоративные сумочки разных цветов, размеров и моделей могут быть использованы только в качестве аксессуара. Мужчины предпочитают выбирать атрибут на длительный период времени и для регулярного использования.

Каждая модель мужской сумки должна быть функциональной и соответствовать общему стилю. Именно поэтому наиболее популярными для них являются:

рюкзаки;

портфели;

дипломаты;

портплед;

мессенджер.

Каждая из этих моделей, которую предпочитает сильная половина человечества, используется только по прямому назначению и может прослужить несколько лет. Именно поэтому при выборе сумки, мужчины обращают внимание не только на внешний вид, но и на ее прочность и практичность.

На мужской сумке невозможно встретить большое количество декора. Мужчины предпочитают более сдержанные аксессуары без украшений. Изделие для мужчин отличается однотонным оформлением.

Сколько должна весить сумка

Сумки имеют различный вес в зависимости от моделей и материала для изготовления. Средний вес сумок не превышает килограмма:

мужская барсетка – 300-800 грамм;

для пляжа – 400 грамм;

небольшой клатч – 450 грамм;

дамская сумка (до 30 см в длину) – 650-700 грамм;

дамская сумка (размером30*40 см) – 1.1 кг.

Вы можете подобрать небольшую легкую сумку, которую можно брать с собой на любое мероприятие.

Как носить женскую сумку

Женскую сумочку можно носить на плече, в руке или на поясе – в зависимости от модели аксессуара. Для обладательниц больших сумок есть небольшой бонус – длинный ремешок, который можно использовать для того, чтобы повесить сумку через плечо. Такие модели могут стать спутниками не только в ежедневных прогулках, но и в путешествиях на несколько дней.

Маленькие изделия также очень удобно носить через плечо. Таким образом можно полностью освободить руки и не думать о том, куда положить телефон или ключи на время вечерней прогулки.

С чем носить дамские сумочки

Для удачной комбинации образа и аксессуаров один элемент должен быть нейтрального цвета, а другой – ярким. Однотонные туфли можно дополнить сумкой такого же цвета, либо аксессуар будет иметь один оттенок, похожий на цвет обуви.

Большой популярностью пользуются декорированные сумочки. В качестве декора может быть яркая фурнитура либо красивая вышивка. Такие аксессуары прекрасно сочетаются с любым образом без ярких элементов. Если в наряде девушки присутствуют яркие детали – туфли или элегантная брошка, можно остановить выбор на однотонной модели сумочки без элементов декора.

Для ежедневного ношения прекрасно подходят модели сумок из натуральной кожи без ярких деталей. Особенно большим спросом пользуются большие сумки – тоут или шопперы, которые с легкостью заменяют пакеты при походе в магазин. Такие модели могут дополнить любой образ, начиная от офисного и заканчивая повседневным.

Если вы решили создать образ из однотонных вещей – черных, белых или бежевых, можете дополнить его аксессуаром любого цвета и фасона. К ярким нарядам сложнее подобрать подходящую сумочку, но на страницах интернет-магазинов есть множество моделей, которые подчеркнут каждый наряд.