ТОП онлайн букмекерская контора 1xBet: “Шахтер” разгромил “Мариуполь”

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Команде, которую тренирует Де Дзерби, очень была нужна победа. Недавнее поражение с разницей в 2 мяча от молдавского «Шерифа» хорошо продемонстрировало все недостатки игроков клуба. И только яркий выигрыш мог бы восстановить доверие со стороны фанатов. Однако даже аналитики ТОП онлайн в продвинутой букмекерской конторе 1xBet не смогли рассчитать, во что выльется встреча команд, занимающих противоположные места в рейтингах.

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«Шахтер» начисто разгромил «Мариуполь» со счетом 5:0. Моменты и ситуации были разные, только все голы основывались не на мастерстве горняков, а на бездарной игре футболистов принимающей стороны. В разное время отличились продуктивностью следующие игроки:

нападающий Даниил Сикан;

полузащитник Михаил Мудрик;

полузащитник Тете;

полузащитник Георгий Судаков.

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Послематчевые комментарии болельщиков очень жестко критикуют текущее положение ФК «Шахтер» и то, что он является одним из лидеров национального чемпионата, никого не волнует. Фанаты требуют убедительной победы на международной арене. Анализируя лайв ставки и соответствующие коэффициенты 1xBet можно практически точно определить победителя.

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Де Дзерби радостно хвалит ситуацию и по непонятным причинам называет проведенную игру непростой. Если послушать его, то ставки на футбол через интернет – 1xbet БК на ФК «Шахтер» должны быть только высокие. Тренер Остап Маркевич был более скромен в своих умозаключениях. По его мнению, причиной сухого разгрома послужила провальная кадровая ситуация и привлечение большого количество арендованных игроков.

Участие в европейских турнирах покажет, насколько качественно подготовлены горняки к серьезной игре. Как коротко и емко отметил один из болельщиков на форуме, матч «Шахтер» – «Мариуполь» транслировать не стоило, поскольку это была простая тренировка. Такая победа чести им не делает. При этом ставки на футбол в УПЛ через интернет являются одними из самых популярных в 1xbet БК на сегодня.