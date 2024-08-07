Угловые диваны: особенности и преимущества

Нынешние угловые диваны – это пример мягкой мебели, и к их выбору следует подходить очень ответственно и внимательно. Объясняется это тем, что большую часть своего свободного времени люди проводят дома на диванах. Поэтому данная часть мебели должна быть не только красивой, но и обладать необходимой функциональностью и комфортом.

Классификация угловых диванов

Материал, форма и механизм – вот основные элементы, которые нужно учитывать перед тем как купить готовый угловой диван. В связи с большим количеством конфигураций все такие диваны классифицируются по типу каркаса, форме и механизму.

Каркасы угловых диванов могут быть модульными или встроенными. Модульные типы позволяют комбинировать модули и переставлять их в удобные положения по мере необходимости. Интегрированный тип не может быть разделен на отдельные диваны и используется как стационарная конструкция. Существует множество различных форм диванов, в том числе Г-образные, П-образные, С-образные и L-образные. Не каждое помещение имеет стандартную геометрическую форму, поэтому при выборе соответствующей формы следует учитывать площадь и форму комнаты. Не все угловые диваны имеют раскладной механизм. Поскольку диваны с раскладными механизмами могут использоваться и для сна, производители, обычно, используют в угловых диванах механизмы «книжка», «аккордеон» или «дельфин».

Механизм «книжка» построен по принципу раскрывающейся книги, которая при складывании защелкивается вниз, а при подъеме открывается по тому же принципу.

Механизм «аккордеон» – простой и понятный механизм трансформации, который просто выдвигает нижнюю часть дивана вперед, позволяя механизму и самому раскладываться в нужное положение.

Чаще всего в угловых диванах используется механизм «дельфин», который очень популярен и надежен в эксплуатации. Чтобы превратить диван в кровать, необходимо выдвинуть нижний блок вперед и полностью разложить его, прежде чем поднять сиденье на одну высоту с остальными модулями.

Материалы для угловых диванов

При его изготовлении используются следующие материалы:

Каркас. Каркас изготовлен из комбинации различных материалов, включая массив дерева, древесину и металл. В результате получается надежная и прочная конструкция.

Набивка (прокладка). В зависимости от стоимости, это пружинные блоки, пенополиуретан, поролон и комбинации нескольких этих материалов. Самым недорогим является угловой диван, набитый поролоном. Самыми долговечными являются модели с набивкой из пружинных блоков из пенополиуретана.

Механизм трансформации. Его элементы изготовлены из металла. Это делает их прочными и безотказными при ежедневном и длительном использовании.

Обивка. Жаккард, искусственная кожа (кожзаменитель), микрофибра, вельвет, велюр и многие другие.

Все используемые материалы отличаются высоким качеством и экологичностью. Благодаря этому они подходят не только взрослым, но еще и для детей и подростков.