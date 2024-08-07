😢💔🇺🇦Сьогодні згасла світла надія рідних зустріти живим свого Героя, який вважався зниклим безвісти від 7 квітня цього року. Повідомляє міський голова Збаража Роман Полікровський.



На жаль, солдат Володимир Соляр із Вищих Луб’янок, який служив навідником у єгерському батальйоні, визнаний загиблим 3 квітня під час виконання бойового завдання в районі н. п. Семенівка Покровського району Донецької області.

Захиснику України 29 липня мало виповнитись лише 29 років.

💔😢Щиро співчуваємо родині нашого мужнього воїна…

🇺🇦Вічна слава Герою, який віддав своє молоде життя за свободу Батьківщини!

🚔✝️Зустрічати траурний кортеж будемо завтра, у четвер, 8 серпня, о 15 годині у Сквері Героїв.

Кортеж буде рухатись через доброводівське перехрестя.

Після спільної молитви повезуть Героя до його рідної оселі, що у Вищих Луб’янках, далі – до церкви Різдва Пресвятої Богородиці, де відправлять парастас.

🙏✝️Чин похорону – у п’ятницю, 9 серпня, об 11 годині.

💔🇺🇦Просимо прийти і гідно вшанувати нашого захисника, який вірно служив українському народу!