В продаже готов появиться новый смартфон Samsung Galaxy A72

На днях прошла презентация новой линейки среднебюджетных смартфонов от Самсунг — Galaxy А32, А52 и А72. Наиболее обсуждаемым, разумеется, стал самый крупный (и дорогой) А72, который получил многомодульную камеру высокого разрешения, фирменный экран с плавной прокруткой, защиту от воды и пыли по стандарту IP67 и долговечный аккумулятор с функцией быстрой зарядки. Подробнее об особенностях Самсунг А72 поговорим ниже.

Внешний вид

С первого взгляда в глаза бросается красочный экран диагональю в 6,7 дюйма, с минимальными рамками и стандартным вырезом под фронтальную камеру. Дисплей Super AMOLED получил неплохое разрешение 2400×1080 точек (395 ppi) и частоту обновления картинки 90 Гц, благодаря чему прокрутка стала еще более плавной, а изображение — четким и насыщенным. Благодаря яркости в 800 нит на экран комфортно смотреть даже при солнечном свете. Защитное стекло Gorilla Glass 5 предупреждает появление трещин и царапин. В настройках экрана есть две опции отображения цветов, что обеспечивает разумный баланс между натуральностью и красочностью картинки.

Корпус Samsung Galaxy A72 привлекает простотой и лаконичностью: аккуратные рамки, закругленные края, стильная боковая рамка с лаковым покрытием под цвет тыльной крышки. Задняя крышка имеет матовую поверхность, которая не пачкается и не дает гаджету выскользнуть из рук. Дизайн блока камер мы уже видели ранее в Galaxy Note 20 Ultra: модули, размещенные на прямоугольном островке в верхней части корпуса. Габариты смартфона стандартные — 165×77,4×8,4 мм при весе в 203 грамма, благодаря чему его удобно держать в руке, не чувствуя усталости. Защита от воды и пыли по стандарту IP67 — огромный плюс, которого ранее не было в бюджетниках корейского бренда.

Внутреннее наполнение

Внутри Галакси А72 установлен 8-нанометровый процессор Qualcomm Snapdragon 720G с 8 ядрами Kryo 465, работающими на частоте до 2,3 ГГц. Это не новое, но хорошо зарекомендовавшее себя решение, которое можно считать неплохим выбором для смартфона среднего класса. Его дополняет графический процессор Adreno 618 и 6/8 Гб оперативной памяти. Здесь есть все необходимые интерфейсы и технологии: Wi-Fi 802.11, Bluetooth 5.0, NFC, USB Type-C и не только. За защиту личных данных отвечают оптический сканер отпечатков пальцев под экраном и функция распознавания лица через фронтальную камеру.

A72 оснащен стереодинамиками с Dolby Atmos для повышенной глубины и детализации звука. К еще одной сильной стороне можно отнести емкую батарею на 5000 мАч с функцией быстрой зарядки (на 25 Вт, входит в комплект). Энергоэффективный процессор и мощный аккумулятор позволяют оставаться на связи в течение 2-х суток работы гаджета на одном заряде.

Пару слов о камере

Samsung Galaxy A72 получил сразу четыре модуля: основной (64 Мп), ультраширокоугольный (12 Мп), телефотообъектив (8 Мп) и макромодуль (5 Мп). Благодаря такой комбинации смартфон безупречно справляется с разными видами съемки, будь то детализированный портрет, групповой снимок или живописный пейзаж. Среди полезных особенностей камер стоит отметить оптическую стабилизацию и 30-кратный зум.

В целом, Samsung Galaxy A72 представляет собой сочетание приятного дизайна и неплохого функционала — то, чего и ожидает пользователь от смартфона со среднерыночным ценником (приблизительная стартовая цена — от 12 000 грн).