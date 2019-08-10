Відкрита п’ята – до сутулості, шпилька – до варикозу. Як вибрати взуття влітку?

Літо – пора, коли хочеться багато і довго гуляти, насолоджуватися теплом. Але от тільки не завжди виходить цього домогтися. І причина проста: неправильний підбір взуття. Туфельки тиснуть, босоніжки натирають, від балеток і зовсім гуде вся нога знизу доверху. Так на чому ж зупинити свій вибір, щоб і ходити по місту нормально, і ноги не страждали?

Муки вибору

Одна з функцій організму влітку – це охолодження. Воно відбувається за допомогою виділення поту. Завдання з розподілу об’єму рідини, яка поступає в організм, лягає на серце і нирки. Якщо ці органи не справляються із завданням і рідина застоюється, то виникають набряки: скупчення рідини в м’яких тканинах. В результаті звичне взуття стає незручним, натирає мозолі, ремінець або шкарпетки залишають на шкірі сліди, а ноги (особливо ступні) начебто збільшуються в розмірі.

В яких моделях буде зручно?

Головним критерієм вибору взуття в будь-який час року є комфортні відчуття при тривалій ходьбі. Взуття не повинне ні здавлювати ногу, ні «бовтатися» на ній. Бажано вибирати взуття з модельованою підошвою або невеликим каблуком.

Влітку краще носити легке зручне взуття: кросівки, сандалі, босоніжки або туфлі на підборах не вище 5-6 см. Взуття на плоскій підошві не рекомендується, так як воно неправильно розподіляє навантаження на стопу. Те ж стосується і босоніжок, туфель на шпильці, які можуть провокувати варикозне розширення вен через порушення кровообігу.

Варто віддавати перевагу взуттю з матеріалу високої якості: шкірі, нубуку або замші, текстилю. Гумові шльопанці, наприклад, не мають відповідності жодним санітарно-гігієнічним нормам і не рекомендуються для тривалого повсякденного носіння.

Закрите взуття підійде?

І відкрите, і закрите взуття має свої обмеження і переваги. Взуття має фіксувати положення стопи, мати твердий задник. «Відкрита п’ята» може стати причиною болю при ходьбі, викривлення форми гомілки, сутулості. Небажано носити взуття з вузьким носком – воно призводить до деформації стопи і утворення «кісточки» на великому пальці ноги. Якщо взуття закрите, то бажано, щоб шкіра, з якої воно зроблене, було з перфорацією.

Вибираємо гумове взуття

Гумове взуття завжди шкідливе, носити його потрібно тільки в разі потреби і за відповідних обставин: в дощову погоду, наприклад, або на пляжі.

Чого варто уникати?

Високий каблук і взуття на шпильці збільшують навантаження на стопу і порушують її біомеханіку (рух ноги і стопи при ходьбі). Відхилення в біомеханіці руху призводять до порушення кровообігу і в довгостроковій перспективі можуть викликати проблеми дрібних суглобів стопи, плоскостопість і навіть проблеми з хребтом.

Крім того, взуття на шпильці і платформі травмонебезпечне: в ньому легко підвернути ногу.

Правильний догляд за ногами влітку

Для того щоб не виникало потертостей, мозолів і набряків, необхідно уникати носіння тісного і некомфортною взуття, а також вибирати взуття для кожної конкретної мети. Взуття за розміром, з натуральних матеріалів (яке пропускає повітря), на середньому каблуці або невеликій платформі, зі зручним для вас носком навряд чи принесе незручності.

Якщо все ж наслідки мають місце, рекомендується ввечері зробити масаж ніг, масажуючи стопи і гомілки від низу до верху, по току лімфи. Це дозволить поліпшити кровообіг. Хороший спосіб зняти напругу і втому в ногах – контрастний душ, який допоможе зберегти тонус судинок.

Якщо больові відчуття й надалі турбують вас та заважають жити – потрібно звернутись за консультацією до ортопеда-травматолога.

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