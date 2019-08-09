Хмару над храмом у вигляді ангела та скупчення птахів побачили під час урочистостей на Тернопільщині

Очевидці розповідають, що під час поминання військових спостерігали незвичні явища. Хмару над храмом у вигляді ангела та скупчення птахів під час служіння і читання імен загиблих.

Великий кам’яний хрест встановили поруч із єдиним в Україні храмом-пантеоном, що у селі Лішня на Кременеччині. Ініціатором є місцевий священик Андрій Любунь. Всередині пантеону на стінах гранітні плити із прізвищами полеглих на Сході. Цього року до храму організували прощу для родин загиблих.

Детальніше в сюжеті ТСН.

Відео: ТСН 1+1