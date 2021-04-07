15:31 | 7.04.2021
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Всесвітній день здоров’я: Основні принципи здорового і довгого життя

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Всесвітній день здоров’я дозволяє згадати про важливість душевного і фізичного здоров’я, а також необхідності його своєчасної профілактики.

Цей день є важливим для кожного, хто піклується про своє благополуччя, здорове тіло і міцний дух, а також прагне до захисту навколишнього середовища та поліпшення екологічного стану, що безпосередньо впливає на розвиток здорової нації.

Основною і найважливішою складовою здоров’я людини є постійна фізична активність впродовж життя.

Недостатня фізична активність є однією з причин багатьох  захворювань, таких як рак, діабет, захворювань серця тощо. Це четверта за значимістю причина глобальної смертності населення.

Фізична активність включає в себе будь-який вид руху, це може бути ходьба, танці, ігри, спорт. Не дарма кажуть: «рух – це життя».

Ще одним важливим пунктом, який впливає на здоров’я людини є харчування. 

Основні рекомендації ВООЗ щодо правильного харчування:

  • підтримувати належний енергообмін і здорову вагу;
  • перейти від споживання насичених жирів до ненасичених (риба, насіння льону, горіхи, кунжутне і льняне масло і т.д.);
  • виключити з раціону трансжирні кислоти;
  • збільшити відсоток споживання фруктів і овочів, бобових, горіхів і цільнозернових продуктів;
  • обмежити споживання цукру і солі, а також забезпечити йодування солі.

І остаточним пунктом, який спрямований на профілактику і попередження різноманітних захворювань є регулярне медичне обстеження.

У багатопрофільному Медичному центрі «Оксфорд Медікал Тернопіль» працюють висококваліфіковані спеціалісти із багатолітнім досвідом роботи. У центрі проводиться високоточна діагностика різноманітних патологій та захворювань, серед яких: УЗД, Ендоскопія (гастроскопія та колоноскопія) і лабораторні дослідження.

Будьте здорові, і пам’ятайте – що здоров’я це найцінніший дар!

Для запису до лікаря телефонуйте за номером: (068) 752 52 52; (0352) 52 52 52!

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