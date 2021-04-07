До знаменитого Русилівського водоспаду відновили спуск з поручнями (фото)

Посадовці та рятувальники подбали про безпеку туристів на популярних водних об’єктах Тернопільщини перед початком літнього туристичного сезону.

На початку квітня 2021 року представники управління туризму Тернопільської обласної державної адміністрації та працівники спеціального рятувального відділення ДСНС в рамках спільної акції «Подорожуй безпечно» завершили відновлення спуску з поручнями в селі Русилів на однойменних водоспадах, встановили попереджувальні знаки «Увага небезпека», проінспектували декілька популярних об’єктів Дністровського каньйону та намітили подальші напрямки роботи проекту. Співпраця цих двох організацій, яка триває вже багато років допомагає більше дізнатись про безпечний і відповідальний відпочинок мандрівникам, та створює відповідні умови для цього.

З потеплінням і початком весни мандрівники та туристичні компанії розпочинають підготовку до активного сезону подорожей, а через ситуацію з пандемією більшість цих поїздок планується на природні об’єкти, яких на Тернопільщині є достатньо. З метою створити безпечні умови для відвідувачів, рятувальники та працівники управління туризму закінчили відновлення спуску з поручнями, який веде до найбільшого водоспаду серед каскадів Русилівських водоспадів та встановили попереджувальні знаки «Увага небезпека». Цей водний об’єкт є дуже популярним серед мандрівників з різних куточків України, особливо організованих дитячих груп через неймовірну красу навколишньої природи, де на відстані 1 км можна побачити близько 15 водоспадів різного розміру.

Також, об’єднана група рятувальників і представників управління туризму обстежили каскад водоспадів біля бази відпочинку «Над Стрипою» село Скоморохи, де встановили попереджувальні знаки «Увага небезпека». Та відвідали місця відпочинку на річці Дністер, де були облаштовані стоянки для учасників сплавів, які дуже популярні в теплий період року. Було проведено детальний огляд туристичних стоянок біля села Берем’яни, де повінь в 2020 році нанесла незначної шкоди встановленим альтанкам та іншим об’єктам інфраструктури.

Перший дерев’яний спуск на каскадах Русилівських водоспадів декілька років тому облаштували волонтери. В 2018 році в зв’язку з великою популярністю водного об’єкту управління туризму ТОДА встановило інформаційний знак в селі Русилів. А минулого 2020 року працівники управління туризму ТОДА, за сприяння представників ДСНС, а також туристичного активу у села Русилів розпочали реконструкцію дере’вяного спуску який перебував в аварійному стані. Реконструкція переросла в створення нового безпечного спуску, який був завершений на початку квітня 2021 року.

В подальших планах управління туризму і рятувальників знакування та маркування декількох пішохідних і вело маршрутів на території Дністровського каньйону. Та для цього потрібна допомога зацікавлених підприємців, адже це справа не одного дня і групі учасників необхідно забезпечити нічліг. Також управління туризму сподівається на ініціативність органів місцевого самоврядування щоб покращити туристичну інфраструктуру цим самим збільшивши популярність регіону серед численних мандрівників.

Подорожуйте безпечно Тернопіллям.

Марина Дашкевич