У Тернопільських лікарнях брак медичних працівників. Перелік вакансій
Через погіршення епідситуації та зростання кількості жителів Тернопільщини з COVID-19, які потребують госпіталізації, у міських лікувальних закладах виникла додаткова потреба у медичних працівниках.
Зокрема, станом на 6 квітня у двох міських лікарнях є наступні вільні вакансії для заміщення:
У КНП «Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої допомоги»:
- 0,5 ставки лікар – реабілітолог;
- 0,5 ставки лікар – епідеміолог;
- 3,0 ставки посади сестри;
- 2,0 ставки посади молодшої медичної сестри
У КНП «Тернопільська комунальна міська лікарня №2»
- 5,0 ставок середній медичний персонал (тимчасово на період відсутності основних працівників);
- 4,0 ставки молодшого медичного персоналу (тимчасово на період відсутності основних працівників).
Детальну інформацію щодо вакансій можна отримати у керівництва медичних закладів.