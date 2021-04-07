15:34 | 7.04.2021
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Новини Тернополя 

У Тернопільських лікарнях брак медичних працівників. Перелік вакансій

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Через погіршення епідситуації та зростання кількості жителів Тернопільщини з COVID-19, які потребують госпіталізації, у міських лікувальних закладах виникла додаткова потреба у медичних працівниках.

Зокрема, станом на 6 квітня у двох міських лікарнях є наступні вільні вакансії для заміщення:

 У КНП «Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої допомоги»:

  • 0,5 ставки лікар – реабілітолог;
  • 0,5 ставки лікар – епідеміолог;
  • 3,0 ставки посади сестри;
  • 2,0 ставки посади молодшої медичної сестри

У КНП «Тернопільська комунальна міська лікарня №2»

  • 5,0 ставок середній медичний персонал (тимчасово на період відсутності основних працівників);
  • 4,0 ставки молодшого медичного персоналу (тимчасово на період відсутності основних працівників).

Детальну інформацію щодо вакансій можна отримати у керівництва медичних закладів.

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