Выбираем крючки для ванной: пластик или нержавейка?

Как правило, количество свободного места в ванной комнате ограничено, а то, что есть, нужно использовать максимально функционально. Для полотенец и халатов нужно предусмотреть крючки. Они представляют собой миниатюрные приспособления для развешивания текстиля. Крючки для ванной могут быть хромированными или бронзовыми, иметь простые, замысловатые формы. Главное – наличие надежного покрытия от коррозии, иначе изделия прослужат совсем недолго.

Крючки в ванную – металл или пластик?

По ссылке крючки для ванной https://hasko.com.ua/cat/kryuchki представлены самые разные, наиболее популярными являются хромированные изделия в современном стиле. Все аксессуары изготовлены из нержавеющей стали, что позволяет им выдерживать влажность и нагрузку, не соскальзывая со стены. Пластиковые аналоги этим похвастаться не могут.

Металлические крючки подойдут для интерьеров в стиле хай-тек, модерн, минимализм. Если ванная оформлена в классическом стиле, обратите внимание на хромированные варианты или изделия под серебро.

Вешалки крючки для ванной подходят для размещения:

халатов;

салфеток;

косметичек;

мочалок;

ватных дисков в упаковках;

полотенец;

фенов, плоек, утюжков.

Представленные в каталоге модели выдерживают вес до 10 кг, что позволяет без риска размещать на них мелкие бытовые приборы для укладки волос. Число крючков может быть любым – ориентируйтесь на свои потребности. Они могут заменять или дополнять полки, шкафчики. Организация пространства зависит от вкусов владельца и числа аксессуаров, которые нужно разместить в имеющемся пространстве.

Правила выбора

Крючок для ванной должен быть крепким, не бояться влаги, в идеале легко крепиться. В этом плане оптимальными являются металлические изделия – пластиковые не такие прочные, долговечные, а деревянные нуждаются в постоянной защитной обработке. Под металлом подразумеваются различные нержавеющие сплавы, которые покрывают составами для защиты от влаги.

Качественные железные держатели имеют повышенные показатели надежности и прочности. Но следует понимать – изделия непонятного производства не будут иметь высокое качество. Если ищете проверенные варианты, обратите внимание на продукцию ТМ HASKO. Продукция бренда очень изящная, имеет красивые формы, гармонично вписывается в современные интерьеры. Крепление к плитке простое за счет вакуумной присоски, при этом фиксация очень надежная, спокойно выдерживает нагрузки до 10 кг и более. Есть крючки разных форм: широкие круглые, с двойными тонкими крючками на одном основании, раскладывающиеся. Рекомендуем комбинировать разные варианты, так конечный результат выйдет максимально интересным.