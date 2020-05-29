Страхування в Україні. На що слід звертати увагу при виборі страхової компанії?

Страхування може стати паличкою-рятівницею в багатьох ситуаціях, які постійно виникають у житті пересічної людини. В Україні працює чимало страхових компаній, що надають різноманітні страхові послуги в різних сферах та напрямках. Переважна більшість людей користуються цими послугами час від часу та у вузькому колі, найчастіше це стосується автострахування (особливо ОСЦПВ – обов’язкове страхування автомобілів). Суб’єкти підприємництва та власники майна звертаються до страховиків набагато частіше, для них є важливим підібрати одну найбільш вигідну для них страхову компанію.

Вибір страхової компанії

Так якою має бути ідеальна страхова компанія? Наприклад, страхова компанія ПЗУ завжди акцентує увагу на важливості сучасних методів надання послуг у вигляді онлайн співпраці, а також приділяє увагу вичерпності переліку послуг та порядності виконання зобов’язань при настанні страхового випадку. В принципі, саме так і має діяти надійний страховик. Далі будуть наведені найбільш важливі фактори вибору страхової компанії, на які слід звертати увагу в першу чергу.

Вибір страхових послуг

Особливо важливий фактор для підприємств та власників різноманітного майна, адже ця категорія людей схильна вибирати свого «універсального менеджера» у ділових нішах, в тому числі й у страхуванні.

Бажано віддавати перевагу страховим компаніям, які мають повний портфель страхових послуг, що дозволяє їм охоплювати увесь ринок без винятків. Сьогодні найпопулярніші послуги є: страхування фізичних та юридичних осіб, автострахування, страхування майна, життя, відповідальності, персоналу, туристична страховка – таким має бути портфель компанії-страховика.

Онлайн оформлення полісу страхування

Можливість придбати поліс без необхідності відвідування офісу – важливий бонус при виборі страхової компанії. Компанія, яка дозволяє провести реєстрацію заявки віддалено через Інтернет, економить час клієнта та робить процес максимально комфортним для нього. Чим більше послуг можна оформити онлайн, тим з кращого боку себе позиціонує страховик.

Швидкість виплат по страховому випадку

Слід звертати увагу на оперативність та порядність страхової компанії при реагуванні на будь-який страховий випадок. Наприклад, компанія PZU здійснює виплату відшкодування в середньому за 40 днів. Цей показник можна вважати майже еталонним.